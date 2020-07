vor 42 Min.

Jetzt ist klar: Es gibt ein Gitarrenfestival 2020

Bis Anfang Oktober ist bei den Wertinger Initiatoren allerdings weiterhin Flexibilität gefragt. Die Jugend darf ebenfalls wieder neue Saiten entdecken. Warum sich das Gymnasium aus sämtlichen Veranstaltungen ausklinkt

Von Marion Buk-Kluger

Der Termin stand schon lange fest: Vom 2. bis 4. Oktober sollte das Gitarrenfestival Wertingen dieses Jahr stattfinden. Doch die Macher des Events standen in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder vor der Frage: Kann und soll es stattfinden? Und wenn ja, in welcher Form? Jetzt ist klar: Auch im neunten Jahr wird es ein Gitarrenfestival in der Zusamstadt geben – mit einer „Langen Gitarrennacht“ am Samstag, 3. Oktober, und einem Nachwuchskonzert am Sonntag, 4. Oktober, wie vorgesehen.

„Nach intensiver Beratung innerhalb unseres Vereins, mit dem künstlerischen Leiter Johannes Tonio Kreusch und der Stadt ist die Entscheidung nun gefallen: Das Festival soll und darf auch in Zeiten von Corona stattfinden“, heißt es vom Förderverein Gitarrenfestival Wertingen. Der Rahmen und die Umsetzung werden sich allerdings von den Vorjahren unterscheiden müssen.

Bürgermeister Willy Lehmeier brachte es jüngst beim Treffen mit den Verantwortlichen auf den Punkt. „Groß denken, klein planen!“ Die derzeitige Situation erfordert nämlich ein flexibles Agieren in allen Bereichen.

Eingeplant sind die Künstler Máximo Diego Pujol ( Argentinien), Atanas Ourkouzounov und Mie Ogura ( Bulgarien/ Japan), Jimmy Wahlsteen ( Schweden), Giulia Ballaré ( Italien), Ahmed El Salamouny ( Ägypten) sowie aus Deutschland Doris Orsan und Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch. „Doch niemand weiß, wie es im Oktober mit den Reisemöglichkeiten aus den unterschiedlichen Herkunftsländern aussieht“, gibt Bärbel Schoen zu bedenken. Laut der Initiatorin des Festivals und Vorsitzenden des Fördervereins gebe es momentan zwar lediglich Unklarheiten mit Argentinien. Doch hätten die vergangenen Wochen gezeigt, dass man immer wieder mit Änderungen konfrontiert werde.

Nichtsdestotrotz wird mit der Stadt derzeit ein Konzept erarbeitet, das alle Anforderungen der Corona-Schutzmaßnahmen erfüllt. Die einzelnen Veranstaltungen werden, angepasst an die jeweiligen Bestimmungen mit weniger Teilnehmern und Besuchern als bisher, durchgeführt. Alle Bemühungen sollen dazu führen, dass auch im Corona-Jahr 2020 Wertingens schöne Saiten wieder zum Klingen gebracht werden.

Einige Sponsoren sind aufgrund der aktuellen Entwicklung durch Corona leider weggebrochen. Daher freuen sich die Verantwortlichen über jegliche Unterstützung. Die Augsburger Lechwerke (LEW), seit vielen Jahren Hauptsponsor des internationalen Festivals, bekräftigen hingegen ihr Engagement. „Das Gitarrenfestival Wertingen hat sich nicht nur einen festen Platz im Kulturkalender Bayerisch-Schwabens erarbeitet.“ Eckart Wruck, Leiter Kommunikation & Marketing der LEW, freut sich, dass bei dem Festival internationale Stars der Szene und Gitarren-Fans aus ganz Deutschland ins Zusamtal kommen, um die besondere Atmosphäre zu erleben. „Und auch Nachwuchstalente finden hier eine Bühne für ihre Kunst“, erläutert Wruck die Gründe für das seit vielen Jahren bestehende Engagement.

Erneut bestätigt wurde auch die Förderung durch den Kulturfonds Bayern Bildung und Kultus. Für den Gitarrennachwuchs und den, der es werden könnte, hatte es 2019 mit dessen Hilfe erstmals einen schulübergreifenden Aktionstag gegeben. Das Saiteninstrument konnte dabei im neuen und eigenständigen Projekt mit dem Namen „Wertingen entdeckt ganz neue Saiten“ erfahren werden. „Wir freuen uns sehr über die erneute finanzielle Unterstützung, zeigt sie doch, dass wir mit unserem auf Qualität ausgerichteten Programm auf dem richtigen Weg sind“, so Bärbel Schoen. Angepasst an die besondere Situation werden den Schulen Gesprächskonzerte mit den internationalen Künstlern sowie Workshops angeboten. „Schulleiter und Musiklehrer blicken mit Vorfreude auf das kleine Highlight, das den Kindern und Jugendlichen nach einem schwierigen Schuljahr zuteilwird“, so Schoen. Lediglich das Gymnasium klinke sich in diesem Jahr aus und habe beschlossen, sämtliche Veranstaltungen bis zum Jahresende einzustellen, um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

und Planungen unter: https://gitarrenfestivalwertingen.de/

