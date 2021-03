16:00 Uhr

Jetzt können die Buttenwiesener Wirtsleut’ nachts wieder schlafen

Plus Die Corona-Maßnahmen bringen Petra und Jürgen Mengele an ihre persönlichen Grenzen. Nach fast 150 Jahren schließen sie den Buttenwiesener Traditionsgasthof „Grüner Baum“ und gehen neue Wege.

Von Birgit Alexandra Hassan

Buttenwiesen Der erste Lockdown ein Schock. Er überrascht und zwingt Petra und Jürgen Mengele, kreativ zu werden. Sie funktionieren ihren Traditionsgasthof „Grüner Baum“ in Buttenwiesens Zentrum kurzerhand in einen „To-Go-Service“ um. Über den Sommer richten sie ihren Betrieb erneut nach allen geforderten Auflagen aus, geraten in äußere Auseinandersetzungen mit Gästen und innere Konflikte mit den eigenen Vorstellungen. Kurz nach dem zweiten Lockdown im Herbst melden sich Petra Mengeles Körper und Seele. Daraufhin trifft das Wirtspaar eine endgültige Entscheidung.

Einst "wunderschöne Feste" im Buttenwiesener Gasthof

„Aus betriebswirtschaftlichen Gründen“ stellen Petra und Jürgen Mengele zum 12. März ihren Gaststättenbetrieb ein. In Briefen und E-Mails teilen Petra und Jürgen Mengele einstigen Stammkunden, Freunden, Vereinen und Nachbarn die Entscheidung mit. Dabei erinnern sie an „wunderschöne Feste und Feierlichkeiten, interessante und wohltuende Gespräche und gewachsene Freundschaften“. Es ist der Schlusspunkt unter eine 149-jährige Gaststättentradition an diesem Ort. In der fünften Generation hat der heute 52-jährige Jürgen Mengele den Gasthof 1996 von seinen Eltern übernommen. Als einziger Sohn war sein Weg gewissermaßen vorgezeichnet. Mit einer Metzgerlehre bereitete er sich auf seine Aufgabe vor. Und auch seine Frau schulte mit der Heirat von der Rechtsanwaltsgehilfin ins Hotelfach um.

Im Sommer konnte Petra Mengele auch im Biergarten wieder Gäste bedienen.

Heute, 25 Jahre später, sitzen sich die beiden an dem Tisch in ihrem Büro gegenüber. Gemeinsam blicken sie zurück auf intensive Berufsjahre mit durchwegs 6-Tage-Wochen, einem einzigen Urlaub im Sommer und alljährlichen Weihnachtsfeiertagen in der Wirtshausküche. Bei privaten Geburtstagsfeiern machten sie sich „dann, wenn es lustig“ wurde auf den Nachhauseweg, um sonntagmorgens fit zu sein.

Spezielle Büffetangebote im "Grünen Baum"

Immer wieder gelang es dem Ehepaar, mit neuen Situationen umzugehen. Als Vereine ihre eigenen Heime bauten, der Stammtisch immer schmäler, Fasching und Kabarett in die Turnhalle verlagert wurden, kreierten sie neue Wege. Dank spezieller Büfettangebote konnten sie ihre Gasträume und Betriebskonten weiterhin füllen und überleben. Diskussionen mit Gästen kennt Petra Mengele bereits aus dieser Zeit, wenn sie sich weigerte, Erdbeeren im Winter und Pfifferlinge im Frühling auf die Speisekarte zu setzen. „Alles hat seine Zeit“, sagt die 51-Jährige bestimmt.

Jürgen Mengele managte 25 Jahre die Küche seines Gasthofs. Der gelernte Metzger wird wie seine Frau demnächst in eine Fest-anstellung wechseln. Ihr Gasthaus „Grüner Baum“ werden sie schließen. Bild: Mengele.

Jetzt, Mitte März 2021, fast genau ein Jahr nach dem ersten Lockdown, ist für sie und ihren Mann die Zeit gekommen, das Buttenwiesener Gasthaus endgültig zu schließen. Noch allzu gut erinnert sich Petra Mengele an die einstigen Worte ihrer Schwiegereltern: „Mit einer Wirtschaft passiert nie etwas, damit habt ihr immer ein Einkommen.“ Tatsächlich kann sich Jürgen Mengele an keine Zeit erinnern, da die Wirtshäuser ganz schließen mussten – „selbst im Zweiten Weltkrieg nicht“.

Als im Herbst vergangenen Jahres die erneute Anordnung zur Vollschließung der Gastronomie kommt, beginnt Petra Mengeles Körper zu reagieren und sie verbringt einige Tage im Krankenhaus. Spätestens da steht für das Ehepaar fest, dass sich etwas ändern muss. Parallel zu den Corona-Maßnahmen läuft in Buttenwiesen die Sanierung der Ortsdurchfahrt an. „Drei Jahre mit wochenlangen Vollsperrungen“, sagen die beiden. Alles zusammen stellt sich für sie als zu viel heraus.

"To-Go-Geschäft" lief in Buttenwiesen anfangs gut

Während die Menschen im Frühjahr noch auf das „To-Go-Geschäft“ angesprungen sind, läuft dieses im November eher schlecht. Und auch die Öffnung im Sommer hatte nicht den erhofften finanziellen Ausgleich gebracht. Tische dekorieren – eine Leidenschaft der 51-jährigen Wirtin – blieb verboten. Stattdessen musste sie regelmäßig mit Kunden diskutieren über die Einhaltung der Hygieneregeln, Masken, Abstände, Sperrstunden. Dabei hatte sie diese nicht selbst entschieden, sondern auferlegt bekommen.

Gleichzeitig fielen die wirklichen Einnahmequellen wie große Beerdigungen, Geburtstage, Betriebs- und Vereinsfeste sowie das komplette Weihnachtsgeschäft weg. Die Soforthilfen, die sie im Frühjahr bekommen hatten, mussten sie zwischenzeitlich zurückzahlen. Beim Abholgeschäft waren Einnahmen und Ausgaben gegengerechnet, alle Personalkosten, Darlehen und Fixkosten nicht berücksichtigt worden. So setzten die Wirtsleute Privatgeld ein, das eigentlich für die Sanierung des Eingangs und der Damentoiletten gedacht war.

„Bevor es jetzt an unsere Altersvorsorge geht, beenden wir das Ganze“, stimmen die beiden im Herbst überein. Im Familienkreis reflektieren sie mit Eltern und Kindern nochmals ihre Lage und machen sich auf Stellensuche. Und sie finden beide – nahezu parallel – Jobs, die ihnen zusagen.

Gastzimmer vermieten die Mengeles weiter

Die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin wird im April als Buchhaltungskraft in Wertingen beginnen, berufsbegleitend eine Weiterbildung zur Finanzbuchhalterin absolvieren. Der gelernte Metzger startet bereits Mitte März als Maschinenführer in einer nahe gelegenen Lebensmittelverarbeitung.

Die vier Gastzimmer werden sie weitervermieten – vorerst ausschließlich an Arbeiter, um möglichst die laufenden Hauskosten zu decken. Und die Zukunft? – Das Ehepaar bleibt beim Jetzt: „Seit alles unter Dach und Fach ist, fühlen wir uns beide wesentlich besser und können jetzt wieder schlafen.“

