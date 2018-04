19:59 Uhr

Jetzt schmeckt ein Eis auf dem Wertinger Marktplatz

Temperaturen von mehr als 20 Grad. Da lässt sich der Frühling im Zusamtal genießen.

Juhu, es ist endlich Frühling! Bei Temperaturen von mehr als 20 Grad hat auch im Zusamtal die Zeit des Eisessens im Freien begonnen. Die siebenjährige Leonie freute sich am Montag ebenso wie die zweijährige Lillith in Wertingen darüber, dass es in diesen Tagen richtig warm geworden ist. Die Mädchen waren am Montag mit ihren Mamas Maria Guttenberger und Cassandra Stimmer in der Zusamstadt unterwegs, die ihren Töchtern ein Eis spendierten. Einen Ausflug nach Wertingen machte auch Familie Schwebel aus Nördlingen. Die Gruppe ließ sich ebenfalls ein Eis auf dem Marktplatz schmecken und schaute sich die schöne Wertinger Innenstadt an. Dort konnten die Besucher aus Nördlingen den Frühling in vollen Zügen genießen. (bbk)