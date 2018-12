27.12.2018

Johann Häusler hat sein Wertinger Bürgerbüro neu besetzt

Der Landtagsabgeordnete arbeitet künftig mit dem Augsburger Stadtrat Peter Grab und Annette Gerstl zusammen

Das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten Johann Häusler in der Wertinger Laugnastraße ist wieder besetzt und steht allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen offen. Mit dem zweithöchsten Erststimmenanteil der Freien Wähler in Schwaben war Landtagsabgeordneter Johann Häusler erneut in den Bayerischen Landtag gewählt worden. In diesem Wahlergebnis habe sich seine allseits anerkannte Bürgernähe gespiegelt, so Häusler.

Da sein bisheriger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dr. Fabian Mehring, zur Freude von Häusler nunmehr selbst Mitglied des Bayerischen Landtags geworden ist, wurde eine personelle Neubesetzung seines Abgeordnetenbüros in der Laugna-straße 17 in Wertingen nötig. Als Büroleiterin konnte er die langjährige Marketingmanagerin Annette Gerstl verpflichten. Sie ist insofern mit der Aufgabe vertraut, als sie Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert hat. Neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter ist der Marketingmanager Peter Grab, Bürgermeister a. D. sowie Stadtrat in Augsburg. Aufgrund seines Werdegangs (unter anderem Citymanager sowie Kultur- und Sportreferent) bringt er politisch und verwaltungstechnisch große Erfahrung mit.

Beide unterstützen den Landtagsabgeordneten Johann Häusler zu den üblichen Öffnungszeiten, montags bis donnerstags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sind weitere Gesprächs- beziehungsweise Besuchstermine nach Vereinbarung möglich.

MdL Häusler freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem kompetenten, neuen Team und lädt die Bürgerinnen und Bürger seines Stimmkreises herzlich ein, ihre Anliegen in seinem Bürgerbüro vorzutragen. „Wie in der Vergangenheit werde ich alles dafür tun, die an mich herangetragenen Wünsche unbürokratisch und bürgernah zu behandeln und diese gegebenenfalls den zuständigen Entscheidungsträgern zuzuführen“, verspricht er in einer Pressemitteilung.

Johann Häusler ist in dieser Legislaturperiode Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie, zudem Sprecher für Arbeit und Senioren. Darüber hinaus fungiert er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. (pm)

