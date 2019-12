03.12.2019

Jubiläumsjahr klingt freudig aus

Die Jugend- und Stammkapelle der Zusamtaler Musikanten begeistern ihr Publikum

Vorsitzender Stefan Meßner freut sich über einen voll besetzten Buttenwiesener Konzertsaal und übergibt nach kurzen einleitenden Grußworten an die Jugendkapelle der Zusamtaler Musikanten. Die eröffnet den Abend mit dem feierlichen Konzertwerk „Fanfare and Flourishes“. Dirigentin Anja Kratzer hatte in zahlreichen Proben mit den 31 Jugendlichen ein ansprechendes Programm erarbeitet, in dem auch solistische Beiträge nicht zu kurz kamen.

Benedikt Hefele präsentiert als Solist am Tenorhorn die Spaßvogel-Variationen aus der gleichnamigen Mini-Oper von Alfred Bösendorfer. Weiter geht es mit Musik aus dem Walt Disney Klassiker“Die Schöne und das Biest“. Für einen weiteren Höhepunkt im ersten Konzertteil sorgt das einfühlsame Saxofon-Solo von Paul Kaußler. Er interpretiert gekonnt den Hit von Elvis Presley „Can´t help falling in love“. Mit dem Medley „Eigthies Flashback“ lassen die jungen Musiker Hits aus den 80ern wie „Thriller“, „Time after Time“ und „Eye oft the Tiger“ wieder aufleben, bevor sie mit dem Konzertmarsch Transformers von Alexander Pfluger den ersten Teil des Abends beenden.

Eine kleine Überraschung hat sich die Jugendkapelle als Zugabe ausgedacht. Hierzu holt sie sich Unterstützung durch einen Chor aus Nachwuchsmusikanten, der gemeinsam mit dem Jugendorchester den Hit von Andreas Bourani „Auf uns“ zum Besten gibt. Als Gesangssolistin tritt Theresa Wech auf.

Die Zusamtaler Musikanten hatten ihr Jahreskonzert anlässlich des 90-jährigen Gründungsjubiläums unter das Motto „Das Beste aus dem letzten Jahrzehnt“ gestellt. Im zweiten Konzertteil nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Programme der letzten Jahre. Den Beginn macht die New York Overture von Kees Vlak. Nach dem musikalischen Stadtrundgang steht das Konzertwerk „The Witch and the Saint“ auf dem Programm. Dieses Stück basiert auf dem gleichnamigen historischen Roman von Ulrike Schweikerts.

Anschließend lädt Moderatorin Maria Meßner die Zuhörer zu einer abenteuerlichen Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft des US-Bundesstaates Oregon ein. John Berrys „Der mit dem Wolf tanzt“ nimmt anschließend die Besucher mit in die bekannte Geschichte aus dem gleichnamigen Hollywood-Film um John Dunbar und seiner Freundschaft mit dem einsamen Wolf Socke. Weiter geht der bunte Musikreigen mit dem Kaiserwalzer von Johann Strauss (Sohn). Bei der wohl bekanntesten Komposition aus der Feder des Walzerkönigs können sich die Zuhörer in die Welt des Wiener Opernballs versetzen. Den Abschluss des Programms bildete der Florentiner Marsch von Julius Fucik.

Lang anhaltender Applaus bestätigte die gelungene Stückauswahl des Dirigenten Gottfried Rabel und die tolle Aufführung der Zusamtaler Musikanten. Als erste Zugabe spielte die Stammkapelle noch die Polka „Auf unsere Freundschaft“ von Alexander Stütz. Weil die Liebe zur Musik Jung und Alt vereint, präsentierten zum Abschluss des Jubiläumskonzertes beide Orchester zusammen die Polka „Ein Leben lang“.

Der Gesang der 70 Musikanten im Trio verlieh dem Abend einen weiteren Gänsehautmoment. (mame)