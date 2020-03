vor 23 Min.

Jugendarbeit gezielt verknüpfen

Buttenwiesens Freie Wähler wünschen soziale Einrichtung

Die Freien Wähler Buttenwiesen haben die Idee des Gemeindereferenten Michael Hahn aufgegriffen, in Buttenwiesen die Einrichtung einer Stelle für die Stärkung der Jugendsozialarbeit einzurichten. In der Bürgerversammlung im Kernort Buttenwiesen hatte Michael Hahn das fehlende Konzept einer gezielten Jugendarbeit in der Gemeinde angesprochen. Es gibt eine Reihe von Gruppen Jugendlicher, die allerdings nicht miteinander verknüpft sind und somit auch kein Austausch über ihre Aktivitäten, ihre Wünsche oder Vorstellungen stattfindet.

Die Freien Wähler Buttenwiesen greifen das Thema aktuell auf und wollen es in der neuen Periode des Gemeinderats auf die Tagesordnung bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorbild sei dabei das Jugendhaus Wertingen, in dem die Jugendlichen der einzelnen Gruppen eine Anlaufstelle haben, die durch den Kreisjugendring und die Stadt Wertingen gemeinsam getragen wird. Stellen die beiden Partner eineinhalb Stellen im Wertinger Jugendhaus zur Verfügung, so könnte für die Gemeinde Buttenwiesen durchaus eine Stelle für eine Sozialpädagogin beziehungsweise einen Sozialpädagogen eingerichtet werden, die ebenfalls von der Gemeinde und dem Kreisjugendring finanziell getragen wird.

Für die Freien Wähler Buttenwiesen ist es vor allem ein Anliegen, dass die Jugendlichen sich selbst organisieren und ihre Ideen in der Gemeinde einbringen können, sich untereinander vernetzen und ihre Aktionen auch in gemeindlichen Räumen vorstellen können. Unterstützung ihrer zukunftsweisenden Aktivitäten erhielten die Jugendlichen von der sozialpädagogischen Kraft, die auch die Anliegen der Jugendlichen im Gemeinderat vertreten würde. (pm)

