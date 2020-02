24.02.2020

Jugendliche dürfen Transporter besprühen

Dieses Fahrzeug wird in den nächsten Monaten im Landkreis unterwegs sein. Dabei geht es auch um Umfragen

Von Dominik Bunk

Mehrere Kinder mit Atemschutzmasken stehen in der Lagerhalle des Wertinger Bauhofs vor einem Kleintransporter. Mit Spraydosen sprühen sie bunte Motive auf das Fahrzeug. Was zunächst nach Vandalismus klingt, ist in Wahrheit ein entscheidender Abschnitt des „Zam“-Projekts – das steht für „zusammen aktiv mitgestalten“. Das Projekt wurde von Donautal-Aktiv initiiert. Die Durchführung des durch das Maßnahmenprogramm „Leader“ der Europäischen Union geförderten Projekts liegt in den Händen des Kreisjugendrings Dillingen. „Heute ist der dritte und letzte Tag des Graffiti-Workshops, die Kinder sind eine Schülergruppe der Mittelschule Wertingen“, erklärt Julia Däubler, pädagogische Mitarbeiterin des Kreisjugendrings und Leiterin des Projekts.

Bei dem Transporter, den die Jugendlichen sowohl innen als auch außen kreativ modifiziert haben, handelt es sich um ein Fahrzeug, das schon länger im Besitz des Kreisjugendrings war. Er wird im kommenden Jahr von jungen Menschen von ungefähr 15 bis 22 Jahren quer durch den Landkreis gefahren und hält an Jugendtreffpunkten von Gemeinden.

Die Fahrer müssen dabei natürlich mindestens 18 Jahre alt sein. „An den jeweiligen Jugendtreffpunkten starten wir eine Umfrage über den jeweiligen Wohnort, speziell zu Infrastruktur und Mobilität“, führt die 23-jährige Höchstädterin weiter aus. Für die jungen Teilnehmer ist der Workshop eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. „Ich finde es gut, während der Schulzeit auch mal etwas anderes als normalen Unterricht zu machen. Hier lerne ich ganz neue Sachen, zum Beispiel Sprühtechniken“, erzählt der 13-jährige Jan Hofmann aus Gottmannshofen. Auch seine Mitschüler, der Bliensbacher Lukas Rigel und die beiden Wertinger Dominik Reitmayer und Franziska Kuhnert, die mit ihm in einer Arbeitsgruppe sind, teilen diese Meinung.

Angeleitet werden sie von Mitgliedern des Augsburger Vereins „Die Bunten e. V.“, zu denen auch „Lou Zeh“ gehört. „Unser Verein bietet beispielsweise Workshops und auch Auftragsarbeiten an. Für dieses Projekt ist der Kreisjugendring auf uns zugekommen“, erzählt der 34-Jährige. Die Umfragen starten am Sonntag, 8. März, auf der Wirtschaftsmesse „Wir“ in Dillingen. Julia Däubler erklärt: „Nächstes Jahr erarbeiten die Jugendlichen in sogenannten Jugendkonferenzen Handlungsempfehlungen für ihre jeweiligen Gemeinden, welche Verbesserungsvorschläge für die Themen beinhalten, die ihnen besonders wichtig sind.“

