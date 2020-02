05.02.2020

Junge Harfenistin mit Erfolg

Neunjährige Wertingerin freut sich über ersten Platz

Die neunjährige Wertinger Harfenistin Sarina Bauer erzielte bei ihrer ersten Wettbewerbsteilnahme bei „Jugend musiziert“ einen herausragenden Erfolg. Zum Regionalentscheid in Biberach an der Riß trafen sich einige junge Harfenistinnen. Eine Fachjury bewertete die Teilnehmerinnen aus den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm, Ulm mit Alb-Donau-Kreis und Biberach.

Sarina Bauer trat in der Kategorie Harfe solo an und konnte die Jury mit ihrem Vortrag begeistern. Die Wertingerin zeigte ein, für ihre Altersgruppe, anspruchsvolles Programm, das sie in intensiver Vorbereitung zusammen mit ihrer Lehrerin Andrea Kratzer erarbeitet hat.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Juroren von der Musikalität, mit der die junge Künstlerin ihr Programm präsentierte. Die junge Musikschülerin erhält seit September 2017 Unterricht an der Musikschule Wertingen. Ein erster Preis mit 25 von 25 möglichen Punkten waren der verdiente Lohn für Sarina Bauer und ihre Lehrerin. (pm)

Themen folgen