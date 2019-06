00:33 Uhr

Junge Pianisten und Streicher schaffen Klangfreude

Die Streicherakademie Wertingen und Schüler des Wertinger Kunstkanals bei ihrem Konzert, das in der Wertinger Stadtpfarrkirche stattfand.

Streicherakademie und Klavierschüler des Kunstkanal zeigten, was sie können

Die Streicherakademie Wertingen und Musikschüler des KuK Wertingen zeigten in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin ihr Können. Dort konzertierten die jungen Musiker der Violinklasse Alfons Puschej sowie der Violoncelloklasse von Athanassia Teliou zusammen mit den Klavierschülern von Ursula Maria Echl vom KuK Wertingen in ansprechender Atmosphäre. Die Akustik der Barockkirche erwies sich dabei als äußerst vorteilhaft besonders für das Streichorchester der Streicherakademie Wertingen, das vor allem in der Weltmusik von Andrea Holzer-Rhomberg aufhorchen ließ.

Die Klavierschüler der Klasse Ursula Maria Echl hatten durch den Einsatz eines E-Pianos anfänglich befürchtet, dass sich dieses im Kirchenschiff von St. Martin nicht durchsetzen würde. Doch diese Befürchtung verflog sehr schnell durch das gelungene Spiel von Leonie Mantwied, die die beiden berühmten Werke „River flows in you“ von Yiruma und das Thema des Films „Die fabelhafte Welt der Amélie“ ebenso fabelhaft vortrug wie Theresa Wiedmann das „Dudelsack-Klavier“. Auch Joseph Shiban stand mit dem berühmten „Can Can“ von Jacques Offenbach, mit der Ouvertüre zu „Wilhelm Tell“ von Gioachino Rossini sowie der „Symphonie mit dem Paukenschlag“ von Joseph Haydn in nichts nach.

Als Geigentalent hoch im Kurs erwies sich Jonathan Ruß, der fünf russische Lieder klangvoll zusammen mit seiner Korrepetitorin Ursula Maria Echl vortrug. Alexia Funkhänel wagte sich mit dem Stück „Achterbahn“ von Tristan Schultze in den Himmel voller Geigen und landete wieder märchenhaft mit „Once upon a time“ von Katherine Colledge.

Das romantische Thema des Violinkonzerts in h-Moll von Oskar Rieding hat es ganz besonders der jungen Geigerin Felicitas Lang angetan. Ihr geschmeidiger Geigenton passte ausgezeichnet zu den melancholischen, aber auch zupackenden Melodien dieses Konzerts. Zusammen mit ihrer Schwester Katharina Lang zeigte sie sich in der „Mandolinen-Serenade“ des Komponisten Louis César Desormes auch von ihrer virtuosen Seite.

Einer der Höhepunkte war das Prélude aus der Cellosuite Nr.1 von Johann Sebastian Bach, das der Cellist Marius Vogler in St. Martin vortrug. Hoch hinaus ging es auch im „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Katharina Lang hatte nur eine Woche Zeit gehabt, sich auf ihrer neuen Geige aus München einzuspielen. Aber vom faszinierenden Klang des Instruments beflügelt, klangen ihre Triller, Pralltriller, Läufe, Tonrepetitionen sowie Tonumspielungen schwirrend und trillernd wie echter Vogelgesang. Im zweiten Zwischenspiel des ersten Satzes ließ sie mit Ursula Maria Echl am Klavier sehr innig die murmelnden Quellen hören. Mit schnellen Oktavläufen und Fortissimo-Tremoli vertonte Katharina Lang dann das Gewitter mit Blitz und Donner. (pm)

