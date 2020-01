25.01.2020

Junge Talente der Musikschule kommen groß raus

35 Mädchen und Buben spielen beim Konzert. Präsentiert wurden auch Stücke für den Wettbewerb am Sonntag

Tat- und schlagkräftig hat die Musikschule Wertingen ihren Konzertreigen mit dem Neujahrskonzert eröffnet. Mit ihren Schnarrtrommeln, den sogenannten Snaredrums, sorgten die drei Solisten aus der Klasse von Dunja Lettner für einen gelungenen Auftakt.

Begeisterung für Musik an Schüler weitergeben und die Freude am Musizieren wecken – das ist das Ziel der Musikpädagogen. Dass dies geglückt ist, davon konnte sich das Publikum beim Konzert überzeugen. Mit dabei waren 35 junge Talente, die sich zu zehn Kammermusikensembles formierten. Die Bandbreite, was Alter und Temperament der Musikerinnen und Musiker anbelangt, war ebenso groß, wie die Auswahl der Stücke.

Die jüngsten Bläser mit gerade neun Jahren, beherrschten nicht nur ihre Musikstücke. Sie zeigten auch couragiert auf, wie man mit einstudierten Bewegungen Einsätze gibt und Ensemblespiel gestaltet. Beim Holzbläsertrio und dem Saxophonensemble wurde deutlich, wie gekonnt diese Musiker bereits spielen. Die Holzbläser, formiert in Trios und Quartetten, dominierten den kurzweiligen Konzertabend.

Die Klarinettistinnen und Saxophonisten aus den Klassen von Heike Mayr-Hof, Sabrina Steinle, Anna-Maria Huber, Petra Schüßler und Manfred-Andreas Lipp präsentierten Auszüge aus ihren Wettbewerbsprogrammen, welches sie am Sonntag, 26. Januar, beim Landesentscheid „Concertino“, der in Wertingen stattfindet, vorspielen werden. Die beiden Blechbläserquartette aus den Klassen von Markus Meyr-Lischka und Michael Rast mischten sich mit vierstimmigen Sätzen aus barocken Suiten unters Programm. Weil der Eintritt zum Konzert frei war, bat der Vorstand um Spenden, die der Kulturstiftung „Klingendes Schwaben“ zu Gute kommen soll. Anschließend lud der Sponsor der Musikschule Wertingen, Hermann Buhl, Lehrer und Künstler in den Schlosskeller zu einem Empfang ein. (pm)

