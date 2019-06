19.06.2019

Kabarett und heiße Rhythmen

Griechisches Theater Heretsried wieder mit neuem Programm

Kabarett- und Musikfans kommen in der diesjährigen Saison des Griechischen Theaters in Heretsried voll auf ihre Kosten. Am 6. Juli um 20 Uhr wird Uli Böttcher – zum dritten Mal zu Gast – mit dem Programm „Ü50 – Silberrücken im Nebel“ auftreten und am 20. Juli um 20 Uhr garantieren die Pistoleros –ebenfalls bei ihrem dritten Gastspiel – mit ihrer Musik aus Mexiko und Lateinamerika für ein unvergessliches Sommerkonzert.

Im Rahmen des Ferienprogramms sind Kinder ab vier Jahren am 3. August um 16 Uhr eingeladen, sich mit dem Figurentheater Luftsprung von Michael Gleich und Fred Brunner in das Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ entführen zu lassen. (pm)

unter Telefon 08293/6313 oder reservierung@griechisches-theater-heretsried.de. Die Aufführung vom Münchener Sommertheater am 9.8. ist bereits ausverkauft.

