Kabarettabend in der Riedblickhalle

Constanze Lindner zeigt ihr Programm „Miss Verständnis“

Die Kleinkunstbühne Lauterbach startet nach 15 Monaten Corona-Pause wieder mit ihrem Kabarett-Programm. Am Sonntag, 18. Juli, um 19 Uhr gastiert Constanze Lindner mit ihrem Programm „Miss Verständnis“ in der Riedblickhalle, die zwischen Buttenwiesen und Lauterbach liegt. In dieser großen Halle können die AHA-Regeln bestens eingehalten werden. Außerdem ist sie mit einer coronagemäßen Lüftung ausgestattet. Masken sind beim Ein- und Ausgang erforderlich.

Die bisher verkauften Karten vom 25. April vergangenen Jahres behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten zu 16 Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Stadtapotheke Wertingen. Karten können auch telefonisch unter 08274/691622 vorbestellt werden. Sie liegen dann an der Abendkasse bereit. Angabe der Anschrift samt Telefonnummer ist bei der Bestellung notwendig.

Das Solokabarett von Constanze Lindner beginnt bereits um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Veranstaltung wird ohne Pause ablaufen, um unnötige Bewegungen zu vermeiden. Getränke sind im Eingangsbereich erhältlich. (wz)