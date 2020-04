vor 50 Min.

Keine Maibäume erlaubt

Dafür gibt es in Wertingen einen extra Malwettbewerb

Heuer wird es keinen Tanz in den Mai und keine Maibäume in der Region geben. Mit einer Erklärung vom 8. April hat Kreisbrandrat Frank Schmid alle Freiwilligen Wehren über die Feuerwehrmaßnahmen während der Corona-Krise im Landkreis Dillingen informiert. Dabei teilte er mit, dass alle öffentlichen Veranstaltungen, wie auch das Maibaumaufstellen oder Maibaumfeste, nach momentaner Rechtslage nicht möglich sind. Nachdem durch Ministerpräsidenten Markus Söder die Ausgangsbeschränkungen nur minimal gelockert wurden, Gastronomie und Hotels nach wie vor geschlossen bleiben müssen und Veranstaltungen bis zum 31. August nicht stattfinden sollen, bleibt es bei der Entscheidung, Maifeiern abzusagen und das Aufstellen von Maibäumen zu verbieten. Mit einer Pressemitteilung hat das Landratsamt Dillingen das Aufstellen von Maibäumen untersagt.

Die Stadt Wertingen möchte aber den Maibaum als Symbol der Hoffnung, der Freude und der Zuversicht aufrechterhalten. Deshalb ruft sie in einer Pressemitteilung alle Kinder und Jugendlichen dazu auf, ein solches Symbol der Hoffnung zu malen oder zu zeichnen. Sei es ein Regenbogen, ein Maibaum oder ein anderes Symbol. Alle Bilder werden dann auf der Website der Stadt online gestellt.

„Bitte fotografiert Eure Bilder und sendet diese dann an Willkommen@Wertingen.de. Schreibt zum Bild dazu, was Euch zu Eurem Motiv inspiriert hat sowie Euren Namen und Euer Alter“, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters. Einsendeschluss ist der 30. Mai 2020. Eine Fach-Jury wird die Bilder dann bewerten. In drei Altersstufen werden jeweils fünf Preise vergeben. (pm)

