16.03.2020

Keine Tickets mehr in den Bussen

Vordereingänge werden gesperrt. Ferienfahrpläne aktiv

Die bayerischen Verkehrsverbünde haben in enger Abstimmung mit dem Freistaat nun bayernweit gemeinsam beschlossen, vorübergehend den Ticketverkauf durch Fahrerinnen und Fahrer in den Bussen auszusetzen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

In Absprache mit den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen wird nun auch im AVV die Sperrung des Vordereinstiegs in allen Bussen im AVV-Gebiet beschlossen, um den Linienverkehr im Verbundgebiet langfristig aufrechterhalten zu können. Gleichzeitig wird der Ticketverkauf durch das Fahrpersonal bis auf Weiteres eingestellt.

Durch diese Maßnahmen soll die Übertragung des Corona-Virus nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch für die Fahrgäste minimiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fahrgäste werden gebeten, über die hinteren Türen ein- und auszusteigen. Auch der Raum zwischen dem Fahrer und der vorderen Tür wird gesperrt. Die Fahrgäste sind angehalten, sich vor Fahrtantritt an den Fahrscheinautomaten oder online in den Webshops oder den Apps der Verbundpartner (AVV, swa, DB und BRB) ein gültiges Ticket zu lösen.

Im AVV-Gebiet werden zudem sämtliche Busse und Straßenbahnen ab dem heutigen Montag, 16. März, bis auf Weiteres auf den Ferienfahrplan umgestellt. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über passende Verbindungen zu informieren. Im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund wird zudem die persönliche Beratung im AVV-Kundencenter eingestellt.

Telefonisch sind die Mitarbeiter während der üblichen Öffnungszeiten unter 0821/157000 und per E-Mail (kundencenter@avv-augsburg.de) für alle Fragen erreichbar. Fahrpläne können wie gewohnt über die Website www.avv-augsburg.de/fahrtauskunft abgerufen werden.