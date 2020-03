11.03.2020

Keine „überstürzte Entscheidung“

Wertinger Stadtratskandidat äußert sich zu Projekt der Baugenossenschaft

Das Bauvorhaben der Wertinger Baugenossenschaft bewegt weiter die Gemüter. Auch der Stadtratskandidat für die CSU, Jens Baur, meldet sich zu Wort. „Der Standort auf dem Grundstück der ehemaligen Bekleidungsfirma Alcron an der Kanalstraße ist vom Grundsatz richtig, da in absehbarer Zeit keine anderen geeigneten Grundstücke zur Verfügung stehen“, findet Baur. „Die Baugenossenschaft möchte sobald als möglich dringend benötigten, fehlenden Wohnraum schaffen.“

Die Frage des Standorts, an welcher Stelle das Gebäude auf dem großen Areal der Stadt Wertingen errichtet werden kann, sollte laut Baur im Stadtrat jedoch nochmals diskutiert und beschlossen werden, da die Abstimmung unter unzureichender beziehungsweise falscher Information stattgefunden habe. Das Areal der Stadt Wertingen umfasst das Grundstück Alter Turnplatz, das ehemalige Alcron Gelände und verschiedene Grundstücke entlang der Laugnastraße. „Die Zugänglichkeit dieses Areals in Richtung Kanal-straße sollte auf keinen Fall verbaut werden, um für die Zukunft alle planerischen Möglichkeiten zu gewährleisten“, so Baur weiter. „Eine überstürzte Entscheidung mit zu vielen Kompromissen sollte vermieden werden.“ Die Bedenken der Anwohner in unmittelbarer Nähe, bezüglich der vier Wohnebenen und die fehlenden Stellplätze, seien verständlich. Es wäre nach Sicht des CSU-Kandidaten wünschenswert, wenn Bürgermeister und Stadt das Thema erneut im Stadtrat aufnehmen, um gemeinsam mit allen Fraktionen die beste Lösung für Wertingen sowie die Baugenossenschaft zu erarbeiten. (pm)

Themen folgen