21:23 Uhr

Kicklingen festigt seine Tabellenführung

Fußball-Kreisklasse: 4:2-Erfolg in Ebermergen. Auch Baiershofen freut sich über einen klaren Sieg.

Mit drei bzw. vier Nachholspielen starten die Fußball-Kreisklassen Nord II und West II in die Fußball-Restspielzeit 2017/18.

Kreisklasse Nord II

Wertingen II – Genderkingen 2:2. Motiviert und mit großen Zielen startete der TSV. Am Ende steht ein „schmeichelhaftes Unentschieden“, wie Trainer Fabian Knötzinger sagt. Im ersten Abschnitt waren die Hausherren überlegen und gingen durch Alex Wiedemann in Führung (28.). Der Ausgleich folgte prompt (Stefan Eberle; 32.). Im zweiten Durchgang lief gar nichts mehr. Heimkeeper Moritz Bschorer musste einige Male retten, war dann aber gegen Paul Hategan machtlos (88.). Wertingens Coach selbst traf mit schönem Seitfallzieher – 2:2. (dolli)

Wortelstetten – Oberndorf 2:2. Die mit Personalproblemen angetretene Heimelf erkämpfte sich ein gerechtes Remis. Es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit Chancenvorteilen für den Gast. So war das 0:1 nicht überraschend (Fabian Kretschmer; 32.). Drei Minuten später fiel der Ausgleich durch Werner Schmid nach einem Konter. Ein weiterer schneller Angriff brachte die 2:1-Führung durch Jürgen Müller (52.). Als Müller zehn Minuten später mit „Gelb-Rot“ zum Duschen durfte, entwickelte sich eine SVW-Abwehrschlacht mit gelegentlichen Kontern. Nach 82 Minuten fiel der Ausgleich durch Tobias Miller. (mabu)

Ebermergen – Kicklingen-F. 2:4. In einem offensiv geführten Spiel hatte Ebermergen anfangs mehr Spielanteile. In der 25. Minute nutzte Gast Kicklingen einen Abwehrfehler durch Markus Hitzler zum 0:1. Nach der Pause machte der TSV weiter Druck, aber ohne Erfolg. Im Gegenzug köpfte Markus Schneider einen Freistoß zum 0:2 ein (65.). Andreas Falch verkürzte freistehend auf 1:2 (82.). André Schneider stellte den alten Abstand wieder her und eine Minute später baute Patrick Jung die Gästeführung aus. Daniel Bayer verkürzte in der Nachspielzeit per Freistoß zum 2:4-Endstand. (tsv)

Kreisklasse West II

Baiershofen – Wasserburg 4:1. Peter Wiedemann (4.) und Fabian Untersehr (7.) sorgten für das schnelle 2:0. Danach kam Wasserburg, hatte mehr Chancen, konnte aber keine davon wirklich verwerten. Bald nach der Halbzeit erzielte Florian Weidner (48.) das 3:0. Eigentlich sollte dies schon die Vorentscheidung gewesen sein, aber Wasserburg kam nochmals und konnte in der 67. Minute per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielen. Die Gäste lauerten, aber Baiershofen nutzte einen Konter von Rupert Doley in der 87. Minute zum 4:1- Endstand. (dh)

Bächingen/FCM – Weisingen 2:2. Trotz einer sehr ordentlichen spielerischen Leistung und Chancenplus kam die SGBM nicht über ein Remis hinaus. Das 1:0 per Kopfball von Marcel Späth (41.) glich Gäste-Spielertrainer Thomas Kerle aus (45.). Einen schönen Spielzug über Alexander Nusser schloss Markus Heisele ab – 2:1 (51.). Aus klarer Abseitsposition gelang Philipp Klauser das schmeichelhafte 2:2. In der Folgezeit warfen die Gastgeber alles nach vorne, trafen aber zweimal nur das Aluminium. (CST)

Peterswörth – Ziertheim 1:1. In einer umkämpften Partie erarbeiteten sich die Gäste Mitte der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile, wurden aber durch den platzierten Distanzschuss zum 1:0 (Michael Liebhart; 28.) etwas aus dem Konzept gebracht. Die Hausherren hatten in der Folge ein Chancenplus, doch der Ziertheimer Zerberus Tobias Urban war auf dem Posten. Gästespieler Dominik Jankowetz markierte in der 69. Minute den Ausgleich. Die Hausherren wollten den Siegtreffer, es bleib aber beim Remis. (FRIT)

Themen Folgen