13.12.2019

Kinder helfen indischer Patenschule

Martina Baur (links hinten) und Luise Zellmer (rechts hinten) bastelten mit Schülern der 5. Klassen Weihnachtskarten für die Patenschule in Indien.

Mittelschüler basteln schöne Weihnachtskarten und verkaufen sie

Anderen eine Freude bereiten erfreut den Menschen selbst, besonders, wenn es Menschen sind, die auf der Schattenseite des Lebens ausharren müssen. Dies dachten sich Schüler der Mittelschule Wertingen. Mit ihrer Förderlehrerin Luise Zellmer und der Religionslehrerin Martina Baur bastelten Buben und Mädchen aus den fünften und auch achten Klassen jeweils dienstags oder donnerstags am Nachmittag 300 Weihnachtskarten. Der Erlös aus dem Verkauf der ganz individuell gestalteten Weihnachtskarten kommt der Wertinger Patenschule in Jelu in Nordwest-Indien zugute. Viel Spaß und Freude hatten die Schüler, nicht nur, weil auch ab und zu etwas von der regulären Unterrichtszeit „abgezwackt“ wurde. „Das war ganz schön anstrengend“, meinte dazu eine Schülerin, „denn es ist viel Konzentration und Genauigkeit gefordert, wenn’s schön sein soll.“

Aus alten Gotteslobbüchern wurden die Seiten mit Notenblättern ausgerissen und diese dann auf Karten zu Weihnachtsbäumen geformt. Eine tolle Gemeinschaftsaktion für die Schüler hier für ihre Altersgenossen im fernen Indien! (steg)

