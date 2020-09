vor 32 Min.

Kinder könnten in einem Jahr in die neue Krippe in Villenbach einziehen

Mehr Platz für die Kleinen. In der Gemeinde Villenbach wird eine neue Krippe gebaut. Die Pläne dafür sind nun fertig.

Plus Dafür müssten die Villenbacher den Bauantrag schnell einreichen. Noch gibt es eine Unstimmigkeit im Detail

Von Brigitte Bunk

Die Pläne für die neue Kinderkrippe der Gemeinde Villenbach sind fertig. „Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, alle Fachplanungen sind integriert“, erklärt Harald Tiefenbacher vom Ingenieurbüro Endres und Tiefenbacher den Ratsmitgliedern und legen auch die Kostenberechnungen vor. Um mit den Arbeiten starten zu können, sollte der Bauantrag noch im September an die Genehmigungsbehörden gehen. In allem stimmen die Ratsmitglieder allerdings noch nicht überein.

Um sich rückzuversichern, dass die Vorgaben passen, haben die Planer ein Referenzangebot von einem klassischen Holzbauer und einem Modulbauer eingeholt. Da Kinderkrippe und Kindergarten bei der Regierung von Schwaben als eine gemeinsame Kindertagesstätte gesehen werden, müsse kein Zuschuss zurückbezahlt werden, der beim Bau des Kindergartens geflossen ist, erklärte Bürgermeister Werner Filbrich. Der Baugenehmigung sollte damit nichts im Wege stehen. Da diese spätestens im März benötigt wird, um mit den Arbeiten starten zu können, sollte der Bauantrag noch im September raus. Denn wie der Planer erklärte, könnte das Verfahren bis zu einem halben Jahr dauern und der Bau der Krippe müsste spätestens im August abgeschlossen sein, damit die Kinder im September dort reinkönnen.

Die Kosten für die Kinderkrippe liegen laut dem Planer bei rund 1,250 Millionen Euro.

Interessant wäre auch, über die Hausbank Kfw-Fördermittel zu beantragen, meinte Tiefenbacher, da die Wärmelast im hoch gedämmten Haus gering sei. Die Kosten für die Kinderkrippe liegen laut dem Planer bei rund 1,250 Millionen Euro, inklusive aller Fachgewerke. Ratsmitglied Artur Bihler wies nachdrücklich darauf hin, dass eine Fotovoltaikanlage angebracht werden solle. „Gerade im Bioenergiedorf sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen“, betonte er. Lydia Edin entgegnete, dass zu wenig Strom verbraucht würde, um das zu rechtfertigen. Es mache nur Sinn, wenn eine Wärmepumpe genutzt würde. Allerdings wird die Kinderkrippe an das vorhandene Wärmenetz angeschlossen. Das wollte Bihler so nicht stehen lassen, aber Bürgermeister Filbrich verwies darauf, dass die Entscheidung nicht an diesem Abend getroffen werden müsste. Bihler bekräftigte, dass es beim Bau einfacher sei, die Anlage zu integrieren als nachträglich.

Werner Dehm vom Augsburger Planungsbüro Opla erklärte anschließend die Änderungen, die bei den Bebauungsplänen Villenbach West I und Ost II und Villenbach West nötig sind, damit sowohl bestehende Häuser umgestaltet als auch neue moderne Häuser dort gebaut werden können. Dehm wies die Räte darauf hin: „Wenn Sie mit dem alten Bebauungsplan die Straßen ablaufen, sehen Sie, da stimmt ganz viel nicht mehr, weil es Befreiungen gab.“ Das soll nun auf Stand gebracht werden. Die öffentliche Auslegung wird vorbereitet, Bedenken und Anregungen können von den Bürgern eingebracht werden.

Dies ist bei der Änderung des Bebauungsplans „An der Lerchenbergstraße“ in Villenbach ebenfalls der Fall. Außerdem stimmte der Rat einer Bauanfrage für ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage an der Straße Hirtenmahd in Villenbach zu.

Landratsamt moniert Haushalt und zeigt auf, welche Gebühren erhöht werden könnten

Bürgermeister Filbrich gab anschließend ein Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde am Landratsamt bekannt. Darin moniert sie den Haushalt 2020, der in der vorhergehenden Sitzung beschlossen wurde. Unter anderem verweist die Behörde darauf, dass die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nur getätigt werden dürfen, wenn sie unbedingt nötig sind. Außerdem zeigt sie Gebühren auf, beispielsweise beim Friedhof, und Steuern wie der Hebesatz der Gewerbesteuer, die erhöht werden könnten, um mehr Einnahmen zu haben.

Inzwischen fand an der Straße zwischen Riedsend und Sontheim eine Verkehrsschau statt. Hier hatte der Rat in einer vorherigen Sitzung eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer beschlossen. Die Wertinger Polizeichefin Martina Guß schrieb daraufhin an die Gemeinde, dass keine Reaktion erforderlich sei. Die wenig befahrene Straße sei schmal, und jeder Verkehrsteilnehmer müsse, auch ohne eine vorgegebene Geschwindigkeitsreduzierung, seine Fahrweise den Gegebenheiten anpassen. Die Gemeinde hatte inzwischen eine Geschwindigkeitsmessung nahe dem Ortsausgang Riedsend durchgeführt und festgestellt, dass fast 400 Fahrzeuge pro Tag diese Strecke fahren. An der Stelle wurden ortsauswärts 108 und ortseinwärts 92 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit gemessen. Die Straßenschäden wurden inzwischen durch den Gemeindearbeiter ausgebessert.

Dritte Bürgermeisterin Lydia Edin gab zu bedenken, dass seit 18 Jahren die Forderung der Bürger bestehe, die Straße zu verbreitern. Dass keine Reaktion der Gemeinde notwendig sei, wie es in dem Schreiben heißt, könne sie damit nicht in Einklang bringen. Letztendlich einigte sich der Rat darauf, ein 70er-Schild am Ortsausgang von Riedsend Richtung Sontheim aufzustellen. Auch das Messgerät wird nochmals aufgestellt auf dieser Strecke.

