Kinderführung, Ausstellung und Premiere

In Buttenwiesen geht es am Wochenende um das jüdische Erbe

Unter dem Motto „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“ veranstaltet die Gemeinde Buttenwiesen den zweiten Themensonntag der Veranstaltungsreihe „Jüdische Erbe entdecken – Vielfalt leben“.

Am Sonntag um 14 Uhr beziehungsweise um 15 Uhr gibt es eine 30-minütige Themenführung. Außerdem wird um 14 Uhr eine Kinderführung durch Kulturreferent Johannes Baur angeboten. Auf dem Platz ist die Bauzaun-Ausstellung zu sehen.

Außerdem ist am Sonntag die Premiere des Dokumentarfilms „Eine Pforte des Himmels – mitten im Ort“, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Anschließend ist der Film jede halbe Stunde zu sehen.

Dort kann von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr die Ausstellung „Ma Tovu … Wie schön sind deine Zelte, Jakob – Synagogen in Schwaben“ besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung erfolgt durch die Montessorischule und die musikalische Gestaltung durch das Trio „JoPaSt“ von der Musikschule Wertingen. Von 16.30 bis 18 Uhr steht ein Podiumsgespräch zum Thema „Künftig wieder ein lebendiges Zentrum in der Gemeinde? Entwicklungsperspektiven des jüdischen Ensembles in Buttenwiesen“ mit Bürgermeister Hans Kaltner und vielen Gästen auf dem Programm: Moderation Bernhard Hof.

Für die Führungen in der Synagoge und das Podiumsgespräch ist eine Reservierung auf www.lernort-buttenwiesen.de erforderlich, Restplätze werden vor Ort vergeben. In den Innenräumen und im Ausstellungsbereich rund um die Synagoge herrscht Maskenpflicht. Bei der Reservierung einer Führung sind auch die Ausstellung in der Synagoge und die Filmvorführung inkludiert, sodass keine Wartezeiten entstehen. Ein „Tourguide-System“ ermöglicht die Einhaltung des nötigen Mindestabstands. Außerdem ist eine namentliche Erfassung bei allen Veranstaltungen beziehungsweise Ausstellungsbesuchen erforderlich, die durch eine Vorabreservierung am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Aber auch spontan entschlossene Besucher können kommen. (wz)