30.12.2020

Kindergarten Wortelstetten wird bestohlen

Das Vertrauen wurde missbraucht: In der Kasse fehlen jetzt mehr als 1000 Euro

Eine schöne Aktion in einem Buttenwiesener Ortsteil nimmt leider ein trauriges Ende: Der Kindergarten Wortelstetten hatte über die Adventszeit in der Neuweilerstraße einen Verkaufsstand mit gebastelten und gespendeten Gegenständen aufgebaut, die jeweils für den angegebenen Preis zum Verkauf angeboten wurden. Die Käufer konnten den Betrag anschließend in eine befestigte Kasse geben und den Artikel mitnehmen.

Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Abrechnung nun festgestellt, dass diverse Artikel mitgenommen wurden, ohne dass dafür bezahlt wurde. Dadurch entstand ein Verlust von 1010 Euro. Der Erlös des Verkaufs wäre dem Kindergarten zu Gute gekommen und hätte diesen bei Ausflügen und neuen Anschaffungen unterstützt.

„Die Eltern haben sich für den Verkauf viel Mühe gegeben und sehr viel gebastelt und gekocht. Das meiste wurde gespendet“, sagt Kerstin Foag vom Elternbeirat. Die Wut und der Frust sitzen nun tief, dass die Mühen so zunichtegemacht wurden, sagt sie. Als kleiner Kindergarten sei man auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. „Wir sind enttäuscht, dass jemand so etwas macht“, sagt Foag. „Gerade in Coronazeiten wollten wir ein bisschen Weihnachtsstimmung nach Wortelstetten bringen.“ (pol, pm)

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08272/9951-0 bei der Polizei Wertingen zu melden.

Themen folgen