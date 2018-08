23.08.2018

Kino-Open-Air heute mit Wepper-Film

Ein kauziger Gärtner spielt die Hauptrolle

Das Kino-Open-Air im Wertinger Schlossgarten hat auch in der zweiten Augusthälfte seine Schmankerln: Am heutigen Donnerstag, 23. August, läuft als Vorpremiere der neue Film mit Elmar Wepper „Grüner wird´s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“. Kinobetreiberin Prisca Färber freut sich besonders, dass sie diesen Film noch organisieren konnte. „Den haben wir von der Verleihfirma nur bekommen, weil unser Open Air in Wertingen so gut läuft“, erzählt sie. Die Firmen seien aufmerksam geworden, weil es in Wertingen Rekordbesucherzahlen gibt.

Der Film heute Abend handelt vom kauzigen Gärtner Schorsch (Elmar Wepper), der mit seinem Betrieb kurz vor der Pleite steht und eine lieblose Ehe mit seiner Frau Monika (Monika Baumgartner) in einer bayrischen Kleinstadt führt. Als er dann eines Tages Ärger mit dem Chef eines lokalen Golfplatzes bekommt und dieser sich weigert, Schorsch zu bezahlen, droht ihm endgültig der Ruin. Sein letzter Besitz, ein rostiges altes Propellerflugzeug, soll darum gepfändet werden. Statt aber hilflos klein beizugeben, lässt Schorsch sein altes Leben kurzerhand hinter sich und fliegt mit der Maschine davon ...

Einlass in den Schlossgarten ist ab 19.30 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit. (wz)

Themen Folgen