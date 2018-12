vor 51 Min.

Kirchenmäuse zaubern vorweihnachtliche Atmosphäre

Lauterbacher Senioren lieben so manches Lied der Kinder. Ein Ehepaar zeigt, welche Turbulenzen es am Heiligen Abend geben kann. Und Nikolaus tauchte an dem Nachmittag nicht nur einmal auf

Pfarrer Klaus Ammich stimmte mit der bildhaften Weihnachtsgeschichte von Sieger Köder in den Adventsnachmittag der Lauterbacher Senioren ein. Der Künstler hatte mit seinen klaren Strichzeichnungen eine beeindruckende Bildreihe geschaffen, die mit den gehaltvollen Versen zum weihnachtlichen Geschehen ungemein gut harmoniert.

Alle Plätze besetzt waren an diesem Nachmittag im barocken Saal im Lauterbacher Pfarrhof. So konnte Gerlinde Eckl im Namen des Seniorentreffs und des Pfarrgemeinderats Besucher aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft begrüßen, darunter die beiden Pfarrer Klaus Ammich und Mathias Kotonski, Bürgermeister Hans Kaltner und Gemeindeassistentin Marlies Landherr.

Nach der Stärkung mit Kuchen und Kaffee begeisterten die Ministranten mit einem Szenenspiel aus der Schule, bei dem sie die biblischen Wahrheiten arg durcheinanderbrachten.

Der Nikolaus in Gestalt von Pfarrer Mathias Kotonski ließ jedoch Gnade vor Recht walten und beschenkte die „Minis“ für ihr forsches Spiel. Sandra Proksch und Therese Müller zauberten anschließend mit ihrem Chor der „Kirchenmäuse“ eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre in den Saal. Ihr reiches Liedrepertoire gipfelte in dem auch bei den Seniorinnen und Senioren beliebten Song von der „Weihnachtsbäckerei“.

Dieter Proksch streute gekonnt seine Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken dazwischen, ehe Gerlinde Eckl und Helmut Sauter als Ehepaar bei den Weihnachtsvorbereitungen zur Hochform aufliefen. Welche ihrer Eltern sollen sie heuer am Heiligen Abend besuchen, seine oder ihre? Das Telefon läuft heiß, denn jedes Elternpaar will die beiden bei sich haben. Schließlich bleibt nichts anderes übrig, als während der stundenlangen Fahrt von einem Elternpaar zum anderen allein zu zweit im Auto gemütlich Weihnachten zu feiern.

Der Höhepunkt nahte dann mit dem Besuch des Nikolaus (Helmut Sauter), der seine beiden Engel Paulina und Teresa dabeihatte. Zusammen ließen sie das Jahresgeschehen in Versform Revue passieren, und die Engel glänzten mit Gedichten aus der Kinderzeit der Senioren. Natürlich hatten sie auch Geschenke dabei, sodass keiner zu kurz kam.

Zum Abschied der himmlischen Schar sehnten die Besucher mit dem Lied „Leise rieselt der Schnee“ den Winter herbei, ehe die Helferinnen des Seniorentreffs noch eine deftige Brotzeit kredenzten. Freudig eingestimmt auf die kommende Weihnachtszeit traten alle nach vier Stunden abwechslungsreichem Programm den Heimweg an. (pm)

