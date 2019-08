06:32 Uhr

Klänge und Worte regen zum Nachdenken an

Robert Sibich dirigiert die Bläserphilharmonie Ehgatten und bietet mit ihr am Sonntag in der Wertinger Stadthalle ein außergewöhnliches Konzert an.

Audiovisuelles Erlebnis am Sonntag in der Stadthalle Wertingen. Welche Intention dahinter steckt.

Ein Konzerterlebnis der besonderen Art wird die Bläserphilharmonie Ehgatten ihrem Publikum am Sonntag, 18. August, in der Stadthalle Wertingen bieten. Als Vorbereitung auf einen Konzept-Wettbewerb in Vorarlberg proben die Musiker und Musikerinnen seit Mariä Himmelfahrt intensiv dafür.

Projektorchester aus ganz Südbayern

Das außergewöhnliche Orchester trägt zwar den Namen des kleinen Weilers bei Welden, besteht jedoch als Projektorchester aus Musikerinnen und Musikern aus ganz Südbayern. Für sie gilt es nicht nur, gute Musik zu machen, sondern auch ein eigens entwickeltes Drehbuch mit Regieanweisungen umzusetzen. Neben einem hochkarätigen Klangerlebnis wie es in Wertingen auf höchstem Niveau schon oft zu hören war, bietet das Konzert noch etwas ganz anderes: Im Rahmen eines übergeordneten Themas wird der Konzertbesucher mit Hilfe von gesprochenem Text, Videoinstallation und Geschehen auf der Bühne auf mehreren Ebenen angesprochen. Das Orchester und der Vereinsvorstand haben weder Kosten noch Mühen gescheut, ein eindrückliches Erlebnis zu gestalten. Auch Robert Sibich, musikalischer Leiter des Orchesters und Meister seines Fachs, freut sich auf die Arbeit mit dem Orchester und eine außergewöhnliche Aufführung, die am Ende der mitunter kraftzehrenden Probenarbeit stehen wird.

Ein Sprecher wird während des Konzerts im Klang des Orchesters zum Nachdenken anregen. Die Bedeutung und Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen in einer schnelllebigen Welt wird Hauptthema des Konzepts sein. In Zeiten von Digitalisierung, Fake News und blindem Ehrgeiz ist es immer noch möglich, Menschen mittels Musik zusammenzubringen, und sie auf eine Weise zu berühren, wie es nur das Zusammenwirken verschiedener Klänge vermag. Mit diesem Ansatz wollen die Musiker, Publikum und Juroren gleichermaßen überzeugen. Der Zuhörer kann dabei entscheiden, ob er schlichtweg die Musik genießt oder sich auf eine Reise einlässt, den Gedankenanstößen des Orchesters nachgeht und sich seine eigenen Gedanken macht. Das Programm bietet die Möglichkeit zur Selbstreflexion, durch das Gehörte in sich selbst zu hören, sich Fragen über die eigene ethische Gesinnung zu stellen und den Gedanken zu fassen, seinem Gegenüber im Alltag trotz digitaler Reizüberflutung wieder aufmerksamer zuzuhören. In Verbindung mit Moderation und Bildmaterial werden offene Fragen ohne Wertung gestellt, die der Zuhörer während der Orchesterperformance für sich beantworten oder wenigstens durchdenken kann. Wie tief er dabei geht, ist jedem selbst überlassen. Die Musik beeinflusst zwar das Grundgemüt, dennoch wird jeder Mensch andere Emotionen und Bilder mit dem Gehörten verknüpfen.

Selbstreflexion zum zwischenmenschlichen Verhalten

Die Bläserphilharmonie Ehgatten möchte ein Erlebnis schaffen, welches die Besucher des Konzerts nachhaltig berührt. Wer sich also eine Stunde Zeit nehmen möchte für sich und ein wenig Selbstreflexion in Bezug auf unser zwischenmenschliches Verhalten, ist am morgigen Sonntag beim sinfonischen Blasorchester des Vereins Symphonic Winds e. V. gut aufgehoben.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Wertinger Stadthalle. Der Eintritt ist frei. (pm)

