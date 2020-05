vor 18 Min.

Kleiderkammer in Wertingen öffnet wieder

Warum derzeit keine Winterkleidung mehr angenommen wird

Am heutigen Donnerstag, 14. Mai, öffnet die Kleiderkammer des ASB-Regionalverbands Dillingen-Donau-Ries wieder ihre Pforten. Sie steht ab jetzt jeden Donnerstag von 9.30 bis 13 Uhr für alle Interessierten offen. An den Montagen bleibt die Kleiderkammer bis auf Weiteres noch geschlossen.

Es wird Kleidung für Erwachsene und Kinder in allen Größen angeboten. Die durch das Infektionsschutzgesetz erforderlichen Hygienemaßnahmen müssen auch in der Kleiderkammer eingehalten werden. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass jeder Besucher seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen muss – ohne wird kein Eintritt in die Kleiderkammer gewährt. Es dürfen sich außerdem nur maximal zwei Kunden im Laden aufhalten, weitere Kunden müssen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern vor der Tür warten.

Auch gut erhaltene Sommerkleidung kann zu den oben genannten Zeiten abgegeben werden. Da laut Auskunft des ASB aktuell viele Kleiderspenden eingehen, wird darum gebeten, mit der Spende von Winterkleidung noch zu warten, da die Platzkapazitäten nahezu ausgeschöpft sind.

Für Fragen steht das ASB-Team unter Telefon 08272/609100 zur Verfügung. Informationen zur Kleiderkammer gibt es auch im Netz unter www.asb-wertingen.de (pm)

