Kleiderkammer in Wertingen öffnet wieder

Am Kindertag gibt es dieses Mal besonders viel Bekleidung. Diese Regeln gelten

Der Kindertag der Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bundes Wertingen findet am Mittwoch, 10. März, von 14 bis 17 Uhr in der Badgasse 7 statt. An diesem Tag wird das Augenmerk speziell auf Kinderartikel gelegt. Ehrenamtliche Helferinnen bieten gut erhaltene, sortierte Kleidung und Spielwaren an.

Durch die lange Schließungszeit konnte in der Kleiderkammer viele schöne Übergangsbekleidung für Kinder, vor allem für Kleinkinder, nicht weitergegeben werden. Für Eltern bietet sich am Mittwoch die Möglichkeit, gut erhaltene, von vielen Schadstoffen reingewaschene Kinderbekleidung günstig zu erwerben.

Die durch das Infektionsschutzgesetz erforderlichen erweiterten Hygienemaßnahmen müssen auch in der Kleiderkammer eingehalten werden. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass jeder Besucher seinen eigenen FFP2-Mund-Nasen-Schutz mitbringen muss, ohne diesen wird kein Eintritt in die Kleiderkammer gewährt. Es dürfen sich nur maximal zwei Kunden im Laden aufhalten, weitere Kunden müssen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern vor der Tür warten. Zwei Mitarbeiterinnen werden für die Verkaufsberatung und die Einhaltung der Hygienevorschriften zur Verfügung stehen.

Die Kleiderkammer freut sich auf die Entgegennahme von Kleiderspenden. Es wird aber aufgrund zu geringer Lagerkapazitäten darum gebeten, aktuell nur Kleidung für die Frühlingsmonate in der Kleiderkammer abzugeben.

sind am Mittwoch, 10. März, von 14 bis 17 Uhr (Kindertag). Danach wieder regelmäßig montags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr. Dabei ist jeden 1. Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr Kindertag.

Für Fragen steht das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes Wertingen unter der Telefonnummer 08272/609100 zur Verfügung. Informationen zur Kleiderkammer gibt es auch im Internet unter www.asb-wertingen.de. (pm)

