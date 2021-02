vor 43 Min.

Kleinkunst in Wartestellung

Lauterbacher Bühne: Ersatztermine für ausgefallene Events

Auch die Kleinkunstbühne Lauterbach befindet sich seit März 2020 im „Lockdown“. Dennoch versuchen die Verantwortlichen der Kleinkunstbühne, die von April bis Juni 2020 ausgefallenen Termine nachzuholen, da für diese drei Veranstaltungen bereits Karten im Vorverkauf abgegeben worden sind. Deshalb sind folgende Ersatztermine geplant: 22. Mai „Gankino Circus“ im Gasthaus Straub; Pfaffenhofen, 26. Juni „Quadro Nuevo“ in der Alten Synagoge Binswangen; und am 16. Juli Constanze Lindner in der Turnhalle Lauterbach.

Laut Pressemitteilung muss die weitere Entwicklung der Corona-Situation abgewartet werden, sodass vor dem 1. April kein weiterer Kartenvorverkauf stattfindet. Die bisher verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Je nach weiterer Entwicklung der Pandemie und den Vorgaben der Politik könne jedoch der Fall eintreten, dass die Kabarettabende erneut verschoben werden müssen. (pm)