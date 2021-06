Boulebahn unter Wasser

Die Anlage muss neu aufgebaut werden

Von der Boulebahn neben dem Wertinger Kolpinggarten ist nach den blitzartigen starken Regenfällen am Sonntagabend nur noch ein trauriges Wasserbad übrig geblieben. Die Bahn befindet sich neben dem Wertinger Kolpinggarten, der samt seiner Hütte ebenfalls sehr viel Wasser und Schlamm abbekommen hat.

Wie Konrad Friedrich als Pressewart der Wertinger Kolpingsfamilie mitteilt, sind Mitglieder des Vereins seit Sonntag im Einsatz. Zunächst befreiten sie die Hütte selbst vom Wasser, in den folgenden Tagen galt es, das Inventar zu reinigen. Auf der Wiese neben dem Garten schwammen am Sonntag zahlreiche Pflanzen auf den Wasserflächen. Diese hatte es von der Baumschule Munz, die sich oberhalb in der Eisenbachsiedlung befindet, dorthin geschwemmt. Die Helfer sammelten die zerstörten Pflanzen samt Töpfen ein und entsorgten sie. Auf der anderen Seite des Gartens befindet sich seit gut zehn Jahren ein Bouleplatz. Dieser muss laut Friedrich komplett neu aufgebaut werden. (dem)