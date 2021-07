Die Wertinger Zeitung – „ein starkes Stück Heimat“

Die WZ berichtet über das, was unsere Leserinnen und Leser bewegt. Neben dem notwendigen journalistischen Abstand spielt dabei auch die Liebe zum Laugna- und Zusamtal eine große Rolle.

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Heimat hat nicht erst seit Corona Hochkonjunktur. Und vielleicht haben Sie ja in den vergangenen Monaten, als Reisen kaum möglich war, bei Spaziergängen und Radtouren in Ihrer unmittelbaren Umgebung aufs Neue die Erfahrung gemacht, wie schön doch das Laugna- und Zusamtal sind. Im Zentrum dieser Region liegt Wertingen. Und mittendrin, am Marktplatz der Zusamstadt, ist die Wertinger Zeitung, die inzwischen seit 150 Jahren über das berichtet, was die Menschen in diesem liebenswerten Landstrich bewegt.

Journalistischer Abstand, aber auch Empathie

Wir Redakteurinnen und Redakteure tun dies mit dem notwendigen journalistischen Abstand, aber auch mit viel Empathie. Denn es zählt zu meiner festen Überzeugung, dass es für einen Lokaljournalisten nicht ausreicht, sich gut in seinem Arbeitsgebiet auszukennen. Zu den Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten bei einer Heimatzeitung, wie es die Wertinger Zeitung ist, zählt die Liebe zu einer Region. Man muss die Menschen mögen – diese Einstellung, die Politiker gerne für sich in Anspruch nehmen, gilt in besonderer Weise auch für Lokaljournalisten. Ohne ein gewisses wohlwollendes Grundverständnis für die Menschen, über die man schreibt und für die man schreibt, geht es nicht. Wem sein Arbeitsgebiet nicht auch zur Heimat wird, der dürfte sich schwertun bei einer Heimatzeitung.

Redaktionsleiter Berthold Veh mit einer Ausgabe der Wertinger Zeitung vor dem Redaktionsgebäude auf dem Marktplatz der Zusamstadt: Seit 150 Jahren berichtet die Heimatzeitung, was Menschen im Zusam- und Laugnatal bewegt. Foto: Brigitte Bunk (Archiv)

Die Tradition der Wertinger Zeitung ist mit ihren 150 Jahren bemerkenswert lang. Seit mittlerweile 73 Jahren wird die WZ im Verbund mit der Augsburger Allgemeinen produziert, die damals noch Schwäbische Landeszeitung hieß. Für ihre Leserinnen und Leser ist die Wertinger Zeitung unverzichtbar, sie bietet ein starkes Stück Heimat in einer globalisierten Welt.

Vom Ärztehaus-Turm in Wertingen bis zum Jahrhundert-Starkregen

Es gibt in Deutschland nicht viele kleine Regionen wie das Zusamtal im Landkreis Dillingen, die über eine eigene Zeitung verfügen. In der Zusammenarbeit mit den Kollegen der Donau Zeitung in Dillingen und der Augsburger Mantelredaktion schafft die Redaktion der Wertinger Zeitung täglich einen Spagat: Wir sind mit unseren Berichten nah dran an den Leserinnen und Lesern rund um Wertingen und gleichzeitig in der Welt zu Hause. Unsere Berichte erscheinen gedruckt und online. Täglich sind wir dabei auf der Suche nach dem, was die Leser in unserer Heimat bewegt. Die Themen reichen von Berichten aus den Rathäusern bis zu Bürgerentscheiden – wie jüngst zum Wertinger Ärztehaus-Turm –, von Geschichten über liebenswerte Menschen, die sich ehrenamtlich in der Gesellschaft einbringen, bis zu Reportagen von Unfällen, Bränden und dem Jahrhundert-Starkregen, der im Juni das Zusamtal rund um Wertingen überflutet hat. Wir berichten über die Dillinger Landkreispolitik und werfen ebenso einen Blick ins Augsburger Land. Und immer wieder stellen wir die Schönheiten des Zusam- und Laugnatals mit der Stadt Wertingen und den Gemeinden Binswangen, Buttenwiesen, Laugna, Villenbach und Zusamaltheim heraus.

Eine Verpflichtung für die tägliche Arbeit

In diesem Jubiläumsjahr geht ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Dass Sie der Wertinger Zeitung die Treue gehalten und damit zu dieser 150-jährigen Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Dies ist für uns in der täglichen Arbeit eine Verpflichtung. Bleiben Sie uns weiter gewogen! Ihr Berthold Veh Redaktionsleiter Wertinger Zeitung/Donau Zeitung