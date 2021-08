Frauen in Wertingen: Es gibt großen Handlungsbedarf

Plus Allein die Zusammensetzung des Wertinger Stadtrates zeigt ein Problem sehr deutlich auf.

Dass der Anstoß für mehr weibliche Straßennamen und damit eine bessere Wahrnehmung im öffentlichen Raum von der Jungen Union kommt, ist eine willkommene Überraschung. Es ist schließlich eine sehr progressive Idee, die alten, patriarchalen Strukturen aufzubrechen. Dass das in Wertingen – genau wie andernorts im Landkreis – bitter nötig ist, zeigt schon allein die Zusammensetzung des Stadtrates. Von den 20 Stadträten sind gerade einmal zwei weiblich. Ein Frauenanteil von zehn Prozent ist ein Armutszeugnis, da gibt es nichts schön zu reden.