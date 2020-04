vor 31 Min.

Kommt jetzt der Run auf die Gärtnereien?

Katharina Hurler von der Gärtnerei Apollonia in Wertingen freut sich, wenn am kommenden Montag die Gärtnereien und die Blumenläden wieder öffnen. Sie bereitet sich vor und stellt Blumen und Pflanzen auf die Tische.

Plus Am Montag dürfen die Läden für Gartenbedarf und Blumen wieder öffnen. Die erwartete Nachfrage ist groß. Wie bereiten sich die Händler in der Region auf den „großen Tag“ vor?

Von Ulrike Walburg

Der Start in die kommende Gartensaison ist gesichert. Ab kommenden Montag öffnen auch in Wertingen wieder die Gärtnereien und die Blumengeschäfte. Die Geschäftsleute halten ein großes Angebot an frischen Blumen und Gemüsepflanzen bereit. Mit dem schönen Wetter kommt auch die Lust auf Gartenarbeit und auf Blumenschmuck. Deshalb erwarten die Gärtnereien ihre Kunden mit einem großen Angebot an frischen Pflanzen. „Ab Mitte April bis Ende Mai ist genau die richtige Zeit, um Gemüsepflanzen ins Hochbeet oder ins Gewächshäusle zu pflanzen“, sagt Katharina Hurler von der Gärtnerei Apollonia. Sie freut sich, ab Montag wieder ihr Geschäft zu öffnen. „Wir haben in unseren Gewächshäusern der Gärtnerei eine riesige Eigenproduktion an Pflanzen für das Gemüsebeet“, sagt sie und dabei trägt Kisten mit jungen Salatpflanzen in die Verkaufsräume. „Kohlrabipflanzen, Lauchpflanzen und andere Gemüsesorten warten jetzt darauf, in die Erde zu kommen“, erklärt sie. Auf Tischen in der Gärtnerei leuchten blaue und rote Hortensien in den verschiedenen Größen. Daneben stehen viele unterschiedliche Sorten von Geranienpflanzen.

Die Kunden sollen sich sicher fühlen Damit die Kunden sich beim Einkaufen sicher fühlen, hat sich die Gärtnerei Appollonia dementsprechend auf die Ladenöffnung vorbereitet. Desinfektionsmittel steht für jeden Kunden am Eingang bereit, eine Schutzwand schützt Kunden und Personal. Zudem garantiere „die Weitläufigkeit des Ladens die mögliche Einhaltung des Sicherheitsabstandes“, betont sie. Hurler legt umsichtig Wert darauf, sich selbst, ihr Team und die Kunden beim Einkauf zu schützen. Deshalb trägt sie Mundschutz und bevorzugt diesen in bunten Farben und mit Blumenmuster. Wer trotz Schutzmaßnahmen nicht vor Ort im Laden einkaufen möchte, könne auch hier weiterhin auf den bestehenden Lieferservice zurückgreifen, hebt die Geschäftsfrau hervor. „Wir liefern auf Bestellung weiter“, betont sie. Auch Garten Reiter bietet weiterhin Lieferservice an. Doch rechnet man auch hier mit großem Interesse für den direkten Einkauf im Laden ab der kommenden Woche. Stefanie Reiter und ihr Team haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Gerade erwartet sie eine große Anlieferung von frischen Kräutern und Stauden. „Mit unserer großen Eigenproduktion sind wir bestens bestückt“, sagt sie und sieht sich gut vorbereitet für wachsendes Interesse. Auch für Reiter ist Sicherheit beim Einkauf in der jetzigen Ausnahmesituation oberstes Gebot. „Wir tun alles für unsere Sicherheit und für die Sicherheit unserer Kunden“, sagt sie. Vor dem Laden weisen Abstandsschilder und Bodenmarkierungen auf die Einhaltung der eineinhalb Meter hin. Sie bittet ihre Kunden um gegenseitige Rücksichtnahme und um Verständnis dafür, dass die Abstandsregelung mehr Zeitaufwand beim Einkauf mit sich bringe. „Alle müssen wir uns mehr Zeit lassen“, betont sie. Zur allgemeinen Sicherheit tragen auch Reiter und ihr Team Mundschutz. Sie hoffe darauf, dass auch ihre Kunden einen Mundschutz tragen. Wer bei Betreten des Ladens keinen Mundschutz bei sich trägt, könne sogar einen im Laden bekommen, sagt sie. Desinfektionsmittel am Eingang sei für sie ebenso selbstverständlich wie die regelmäßige Desinfektion der Griffe der Einkaufswägen. Jetzt ist eine schöne Zeit, um im Garten zu arbeiten Auch Karl Hurler von der Gärtnerei Hurler freut sich auf das Öffnen der Läden. Als aktiver Senior im Ruhestand beobachtete er in den vergangenen Wochen das Kaufverhalten bezüglich seiner Branche: „Den großen Gewinn haben die Supermärkte mit dem Verkauf von Blumen und Pflanzen gemacht“, schätzt er die Lage ein. Er hoffe, dass sich das generelle Kaufverhalten der Kunden nach der Corona-Pandemie wieder zugunsten der lokalen Geschäfte und Gärtnereien ändert. Er selbst freue sich ab Montag auf seinen alten Kundenstamm aus dem oberen Zusamtal. Der Geschäftsmann im Ruhestand will nicht von seiner Leidenschaft, dem Gärtnern, lassen, zieht weiterhin Gemüsepflanzen selbst. Ab Montag gibt es bei ihm wieder viele frische Pflanzen wie Paprika, Kohlrabi, Pastinaken und auf Wunsch gibt es zu den Pflanzen Rat vom erfahrenen Gärtner. Lesen Sie außerdem: Die Tiere sind aus dem Marienfeld verschwunden



