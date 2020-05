vor 32 Min.

Kommunionkinder zeigen Zusammenhalt

Trotz abgesagter Erstkommunionfeier haben Hunderte von Kindern aus dem Bistum Augsburg ein gemeinsames Projekt umgesetzt. Warum das Ergebnis noch bis Donnerstag ausgerechnet in Wertingen zu besichtigen ist.

Von A. Baumann

Für Kinder aus katholischen Familien ist die Feier der Erstkommunion ein wichtiger Tag, an dem sie zum ersten Mal das Sakrament der heiligen Kommunion empfangen. Eigentlich hätten auch die 31 diesjährigen Kommunionkinder aus Wertingen am 3. Mai mit ihren Familien gefeiert, jedoch musste das Bistum Augsburg seine Erstkommunionfeiern aufgrund der Corona-Pandemie zunächst bis Juni absagen. Wann die Erstkommunion in Wertingen nachgeholt werden kann, ist bisher noch unklar.

Als Zeichen der Gemeinschaft hat die Ehe- und Familienseelsorge des Bistums Augsburg die diesjährigen Kommunionkinder daher zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen. Jedes Kind sollte seine Hand fotografieren und das Bild einsenden. 626 Fotos wurden so gesammelt und zu einer Collage zusammengestellt, welche einen bunten Regenbogen zeigt. Die sechs Quadratmeter große Fotowand mit den vielen bunten Händen ist noch bis Donnerstag in der Wertinger St. Martinskirche ausgestellt, bevor sie zur Bischofsweihe von Bertram Meier am 6. Juni in den Augsburger Dom umgesiedelt wird.

Dass ausgerechnet Wertingen die Fotowand eine Woche lang beherbergt, hat freilich einen Grund: Christian Öxler, der die Ehe- und Familienseelsorge leitet und somit verantwortlich für das Projekt ist, hat selbst einen Sohn, der dieses Jahr zu den Wertinger Kommunionkindern zählt. „Die Idee mit der Fotocollage kam uns, weil wir den Kindern in dieser Zeit zeigen wollten, dass sie in unserer Gemeinschaft nicht vergessen sind, auch wenn die Kommunionfeiern verschoben wurden“, erklärt der 46-Jährige.

Der Regenbogen, den auch die Collage aus den vielen Bildern zeigt, sei in den vergangenen Wochen ein Zeichen der Solidarität geworden. Viele Kinder hatten ihre bunten Zeichnungen mit dem Schriftzug „Wir bleiben daheim“ an ihre Fensterscheiben geklebt. Aber auch in der Bibel sei der Regenbogen ein Symbol für den Bund Gottes mit den Menschen, so Christian Öxler.

Als Zeichen des Zusammenhalts und des gegenseitigen Mutmachens in der Corona-Krise steht die Fotowand nun gut sichtbar vor dem rechten Seitenaltar in der Wertinger St. Martinskirche. „Wir überlegen, sie vielleicht auch noch an anderen Orten auszustellen“, sagt Christian Öxler. Zur Aktion hat das Bistum Augsburg auch ein Video gedreht, das man seit Sonntag auf den Webseiten der Ehe- und Familienseelsorge abrufen kann. An verschiedenen Orten kommen darin einzelne Kommunionkinder mit Bischof Bertram Meier ins Gespräch. Außerdem erklingen Lieder für die Kommunionkinder und ihre Familien, die nun noch etwas auf ihre Kommunionfeier warten müssen.

Info: Das Video des Bistums zur Vorstellung des Projekts ist abrufbar unter https://youtu.be/lVqO4Q1kESY.

