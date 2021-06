„Die Situation auch für die Nachbarn verbessert“

Siegfried Helmschrott weist die Behauptung zurück, seine Wasserableitung in Gottmannshofen flute die Keller und Gärten der Nachbarn. Er mahnt deren Eigenverantwortung zum Handeln an

Das System des Gottmannshofeners Siegfried Helmschrott, bei extremen Wetterlagen Wasser im eigenen Garten abzuleiten, war Thema des Artikels „Überschwemmte Nachbarschaft“ in unserer Zeitung. Nachbar Karl Färber äußerte sich dabei zur Situation am Geißberg in Gottmannshofen und kritisierte, dieses System führe dazu, „dass bei uns die Gärten und Keller überlaufen“. Siegfried Helmschrott sieht sich nach dem jüngsten Bericht zu einer Stellungnahme veranlasst und widerspricht dieser Aussage vehement. Die Problematik der Hanglage sei von jeher bekannt. Sowohl bei Starkregen als auch bei der Schneeschmelze seien die landwirtschaftlichen Vornutzer der Grundstücke am Gottmannshofener Nordhang davon besonders betroffen gewesen. „Auf diese Herausforderung angemessen zu reagieren, ist in der Verantwortung der jeweiligen Bauherren – in diesem Bereich Baukosten zu sparen und zum Beispiel auf Schutzmauern zu verzichten, bedeutet ein hohes Risiko“, schreibt der Gottmannshofener. Er sei im Übrigen keineswegs der Einzige in der Nachbarschaft, der solche Investitionen nicht gescheut habe. Karl Färber, der ihn öffentlich beschuldigt habe, habe diese Verantwortung nicht übernommen.

Helmschrott weist darauf hin, dass seine baulichen Maßnahmen die Situation auch für seine Nachbarn nur positiv verändert hätten. Der frühere Acker, den er in eine Wiese umgewandelt habe, „hatte eine weitaus schlechtere Bremswirkung. Außerdem ist bei dem großen Unwetter Anfang Juni ein großer Teil der Wassermassen vom höher gelegenen örtlichen Spielplatz über meine Wiese auf das im Übrigen nicht unmittelbar angrenzende Grundstück von Herrn Färber geflossen.“ Helmschrott betont zudem: „Meine Geländemodellierung schützt nicht nur mein Wohnhaus, sondern bricht auch für meine Nachbarn effektiv den Fließdruck der Wassermassen, wie sich deutlich gezeigt hat.“

Und weiter schreibt der Gottmannshofener: „Bei der angeblichen gemeinsamen Maßnahme handelte es sich tatsächlich um eine einseitige Forderung meines Nachbarn Färber, ich solle einen Gully auf meiner Wiese installieren. Als Bauhandwerker und Bauleiter verfüge ich über genug Sachverstand, um beurteilen zu können, dass dies mitnichten eine sachgerechte Lösung darstellen kann – der Gully würde durch einfallendes Material fortlaufend verstopft und verschlammt. Der zielführenden Maßnahme, auf seinem eigenen Grundstück an geeigneter Stelle einen Einlaufschacht anlegen zu lassen, verweigerte sich Herr Färber hartnäckig.“

Eine spezielle Verantwortung der Kommune könne er nicht sehen. Färber müsse wie alle in der Nachbarschaft die besonderen Bedingungen seines Geländes zur Kenntnis nehmen und dürfe auch bei geplanten Baumaßnahmen entsprechende Mehrkosten nicht scheuen. Es sei nicht zu erwarten, dass Ereignisse wie der aktuelle Starkregen in der Zukunft seltene Einzelphänomene bleiben werden. Helmschrott sagt: „Ich pflichte dem erfahrenen Leiter des städtischen Bauhofs vollkommen bei: Private Bauherren haben Eigenverantwortung und müssen Eigeninitiative zeigen.“ (pm, bv)