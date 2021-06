Endlich wieder „A scheyn Lidele“

Das Vokalensemble Peu à Peu stimmt im Zehentstadel Pfaffenhofen auf den Themensonntag zur Buttenwiesener Synagoge ein. Bei allen Beteiligten ist nach dem mitreißenden Auftritt die Lust auf mehr Kultur spürbar

„Echtes Publikum!“, freut sich Ingeborg Purucker. Zusammen mit ihren Kolleginnen Barbara Mahler und Ursula Maria Echl von „Peu à Peu“ steht sie nach eineinhalbjähriger Zwangspause endlich wieder auf einer Bühne und schaut in erwartungsfrohe Gesichter. „Peu à Peu“ bedeutet „allmählich, schrittweise, nach und nach“, was besonders passend für diesen Freitagabend im Pfaffenhofener Zehentstadel ist. Zwar ist nur eine Stunde vor 50 Zuschauern erlaubt, doch umso mehr genießen alle das Konzert.

Der Abend steht unter dem Motto „A scheyn Lidele“ (ein schönes Lied). Das Vokalensemble präsentiert eine Auswahl an osteuropäischen und jiddisch-chassidischen Liedern „aus Synagoge und Schtetl“, ergänzt durch kleine Episoden des jüdischen Kabarettisten Gerhard Bronner. Das Programm beginnt mit dem liturgischen Lied „Ma Towu“. Wenn die drei Sängerinnen in einer Synagoge auftreten, stehen sie dabei mit dem Rücken zum Publikum, richten ihren Blick in den Altarraum und singen das Danklied an die Synagoge als Gebäude und als Gemeinschaft. Insofern ist „Ma towu“ (übersetzt: „Oh wie schön sind deine Zelte“) auch die ideale Einstimmung auf den zweiten Themensonntag „Eine ‚Pforte des Himmels‘ – mitten im Ort“, der sich der ehemaligen Synagoge in Buttenwiesen widmet (Bericht folgt).

Besonders gut kommen die Lieder mit kleinen schauspielerischen Einlagen beim Publikum an, zum Beispiel „As der Rebbe lacht“ (Als der Rabbi lacht), das als Zugabe noch einmal aufgeführt wird. Es bringt das Auf und Ab des Lebens auf humorvolle Weise zum Ausdruck, weil der Rabbi auch singt, schläft, säuft und weint. Bei diesem Lied tanzen die Sängerinnen am Ende der Stunde, die viel zu schnell vergangen ist, aus dem Zehentstadel und lassen ein begeistertes Publikum zurück. Kulturreferent Johannes Baur formuliert es so: „Ich traue mich nicht zu sagen: ‚Ich hoffe, dass die Pandemie überstanden ist.‘ Aber dass wir wenigstens im kleinen Kreis weitermachen können so wie heute Abend, ist meine Hoffnung.“ Und Bürgermeister Hans Kaltner bringt es beim fröhlichen Tratsch im Innenhof, unter den sich auch die drei Künstlerinnen gemischt haben, auf den Punkt: „Live ist einfach life!“