Konzert zu Weihnachten mit Chorios

In der Lauterbacher Kirche heißt es „O Magnum Mysterium“

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, 26. Dezember, lädt der Chor „Chorios“ unter der Leitung von Michael Finck (Kirchenmusiker in Lauingen/ Gundelfingen) um 16 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Stephan ein.

Unter dem Titel „O Magnum Mysterium“ wird das große Wunder um die Geburt Jesu Christi mit klassischer Vokalmusik gefeiert. Vier unterschiedliche Vertonungen zu diesem mystischen Thema werden ebenso zu hören sein wie bekannte Weihnachtslieder. Julian Beutmiller, „Hausorganist“ in Lauterbach, der gerade sein Master-Studium in Freiburg absolviert und ehemaliger Schüler des St.-Bonaventura-Gymnasiums und des Lehrerehepaars Alexandra und Michael Finck ist, wird für weitere klangliche Höhepunkte an der Orgel sorgen.

Chorios ist ein Ensemble, das sich weitgehend aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern des St.-Bonaventura-Gymnasiums zusammensetzt und sich der A-capella-Musik besonders verbunden fühlt, sich dabei gerne in besondere Nischen wagt. An regelmäßigen Probenwochenenden findet sich die Sängerschar, um sich für anstehende Projekte vorzubereiten. Die Begeisterung der Chorsänger springt dabei stets auch auf das Publikum über, besonders in der Weihnachtszeit kann dies durch entsprechende Literatur hörbar werden. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. (pm)

