vor 10 Min.

Kräftemessen bei der Sonnwendfeier

Die vierte und letzte Disziplin zog alle in den Bann. Fünf Minuten sollen die Krüge für die maximale Punktzahl gestemmt werden. Eine echte Herausforderung.

Die CSU Villenbach veranstaltet ein von Spiel, Sport und Spaß geprägtes Fest. Warum es neben der Heiterkeit auch ein bisschen Wehmut gibt.

Von Stefanie Tölk

Trotz Rekordtemperaturen kamen aus allen Ortsteilen der Gemeinde viele Besucher zur Sonnwendfeier des CSU-Ortsverbands Villenbach auf die Festwiese neben dem Schützenheim „Alpenrose“ in Hausen. Vorsitzender Johann Gerbing freute sich über 140 Gäste – so viele wie noch nie. Attraktion war die erstmals stattfindende Bayerische Olympiade.

Die Feuerwehr sorgt für Sicherheit

Gerbing dankte den freiwilligen Helfern für die Organisation und Durchführung dieser Feier. Die Freiwillige Feuerwehr Villenbach sorgte auch dieses Jahr für Sicherheit. So kamen an diesem Abend weder Spaß und Unterhaltung noch das leibliche Wohl zu kurz.

Neben dem heiß begehrten, da schattigen Spielplatz war wieder das Kinderschminken das absolute Highlight für die Kleinen. Comicfiguren, Einhörner und Schmetterlinge gehörten zu den beliebtesten Motiven. Mit viel Glitzer verziert, waren die bemalten Kindergesichter ein echter Hingucker. Auch das bewährte Torwandschießen fand erneut hohen Anklang. Große wie kleine Fussballbegeisterte stellten hier ihr Ballgeschick und ihre Treffsicherheit unter Beweis.

Acht Teams treten bei der Bayerischen Olympiade an

Bei der neuen Attraktion in diesem Jahr, der erstmals stattfindenden Bayerischen Olympiade, traten gleich acht Teams gegeneinander an. Der SV Villenbach, Schützenverein „Alpenrose“ Hausen, Obst- und Gartenbauverein Villenbach, Schützenverein „Tirol“ Riedsend, die Freiwillige Feuerwehr Villenbach, Freiwillige Feuerwehr Riedsend und Junge Union Zusamtal stellten je ein Vierer-Team. Das achte Team „Wir 4“ meldete sich spontan entschlossen an. Vier Mädels - oder vielmehr drei Mädels und eine junge Dame, wodurch der Altersdurchschnitt dieses Teams bei etwa 15 Jahren lag - schlugen sich wacker im Gesamtvergleich.

Unterstützt von den Teilnehmern der Jungen Union, moderierte Jürgen Krell das Kräftemessen in insgesamt vier Disziplinen mit je einem Teammitglied pro Disziplin. Ziel- und Treffsicherheit waren beim Dosenwerfen und auch Nageln gefragt. Gutes Augenmaß half beim Sägen. Hier ging es nämlich nicht um Schnelligkeit, sondern darum, möglichst ein Stück mit genau 250 Gramm vom Stamm abzusägen. Beim vierten Wettkampf kam es auf Kraft und Ausdauer an. Ein bis zum Eichstrich gefüllter Maßkrug wird mit der Zeit ganz schön schwer. Je Disziplin konnten die Teilnehmer maximal 20 Punkte erreichen.

Die letzten Reste der „Elsa“ gehen im Feuer auf

Pünktlich zum Sonnenuntergang entzündete Max Bacher das Sonnwendfeuer, dieses Jahr allerdings zum letzen Mal. Deshalb bekam er Unterstützung von Rainer Schiffelholz, der diese Aufgabe künftig übernimmt. „Heute verbrennen wir die letzten Reste unserer ehemaligen Gaststätte Elsa,“ verkündete Johann Gerbing mit ein wenig Wehmut, aber auch Heiterkeit. Ausgelassen und in romantischem Lagerfeuerambiente wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert.

Lesen Sie auch:

Themen Folgen