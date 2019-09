19.09.2019

Kreativer Partnertausch beim Volkstanz

Wertinger Blasmusikzeigte mit Brigitte Veh, wie´s geht

Treue Freunde des Volkstanzes kamen ins Foyer der Stadthalle, um einer Einladung der „Wertinger Blasmusik“ zu folgen. Die Dirigentin des Volksmusikensembles der Stadtkapelle, Heike Mayr-Hof, konnte zahlreiche Zuhörer und Tänzer aus Wertingen und Umgebung und begrüßen. Jeder konnte sich an den Tänzen beteiligen oder auch nur interessiert zuschauen.

„Jetzt tanz mer!“ lautete die Parole der Tanzmeisterin Brigitte Veh aus Gundelfingen. Unter Volkstanzfreunden ist sie eine feste Größe im Bezirk Schwaben. Veh verstand es, den Tänzern die notwendigen Tipps und Tricks zu zeigen, um beim anschließenden Tanz die Schritte, Drehungen, Überkreuzungen gleich richtig anwenden zu können. Am beliebtesten waren die Tänze mit Partnerwechsel. So wurde beim „Patscher aus Welden“ auch mal der Partner getauscht. So mancher hat ihn nach einer kreativen Tanzfolge nicht wiedergefunden, sodass neben Erläuterungen und Diskussionen auch der Spaß und die Heiterkeit nicht zu kurz kamen.

Wer schon mal da war, weiß, dass hier die Mischung stimmte: entspannte Atmosphäre, viele Gleichgesinnte, leckerer selbstgebackener Kuchen und gute Musik.

Die kleine Besetzung der Stadtkapelle ist für diesen Anlass genau die richtige; die Musiker sind flexibel, spontan und haben für alle Tänze das richtige Tempo auf Lager. So folgte Tanzrunde um Tanzrunde, bis um 17 Uhr nach einem schnellen Galopp und dem Familienwalzer alle sichtlich zufrieden und beschwingt den Heimweg antraten.

Auch im nächsten Jahr wird der Tanznachmittag wieder stattfinden, allerdings unter neuer Leitung, nachdem die Dirigentin Heike Mayr-Hof angekündigt hat, den Dirigentenstab nach dem Heimatabend im November weiterzugeben. (pm)

