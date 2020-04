Kriminalfall: Grausames Verbrechen am Lerchenberg

Plus Vor 40 Jahren erdrosselt ein Villenbacher Mechaniker eine 17-Jährige. Deren Freundin sperrt er in einen Bunker im Hegnenbacher Wald. Zuvor hatte er beide Frauen missbraucht. Gerichtsreporter Karl Rauch erinnert sich.

Bis heute ist er ein Ort des Grauens: Der Lerchenberg. Der Name verursacht bei den Anwohnern immer noch ein Schaudern. Neben den Hinterlassenschaften aus der Nazizeit bleibt vor allem die Erinnerung an einen grausamen Mord- und Entführungsfall. Im Hegnenbacher Wald hatte vor vier Jahrzehnten ein Villenbacher Automechaniker mit seiner Tat Angst und Schrecken verbreitet.

Karl Rauch erlebte als Gerichtsreporter das Verbrechen

32 Jahre lang saß Franz B. dafür im Gefängnis. Nach seiner Haftentlassung vor acht Jahren konnte er sich in seiner Heimat nicht mehr niederlassen. „Verständlich“, wie Karl Rauch sagt. Er hatte als Gerichtsreporter der Augsburger Allgemeinen den Fall hautnah miterlebt. „Ich erfuhr damals nach einem routinemäßigen Anruf bei der Polizei von dem Entführungs- und Mordfall im Raum Hegnenbach.“ Um möglichst schnell an Fakten und Informationen heranzukommen, packt der junge Reporter an diesem 7. Oktober 1979 sofort Kamera und Schreibzeug und fährt los. „Nur so hat man die Chance, Augenzeugen zu treffen und authentisch zu berichten.“

Er sei zuvor noch nie in dieser Gegend gewesen, erinnert er sich dunkel zurück. „Ich fand ein gottverlassenes Dorf vor und fragte mich, wie ich den Fall anpacken sollte.“ Da der 7. Oktober ein Sonntag war, findet Rauch im Wirtshaus am Stammtisch gesprächige Männer. Die grausame Tat macht dort bereits die Runde. Den Täter, einen Automechaniker, kennt hier auch jeder im Ort. Stammt er doch aus dem benachbarten Villenbach, wo er mit seinem Geländefahrzeug auffällt.

Karl Rauch erfährt, was er wissen muss, trifft eine wichtige Zeugin, und er wird von einem Einheimischen sogar zum Tatort geführt.

Das Verbrechen am Lerchenberg passierte am 6. Oktober 1979

Die Tat selbst passierte am Freitag, 6. Oktober, gegen 14.30 Uhr. Zwei Mädchen, 17 und 18 Jahre alt, warteten bei der Autobahn Augsburg-West darauf, als Anhalterinnen mitgenommen zu werden. Sie waren von einem Bekannten bis nach Augsburg gebracht worden. Mit anderen Freunden wollen sie weiter nach Würzburg zu den Eltern eines der Mädchen. Weil das nicht klappt, versuchen sie es per Anhalter.

Nur wenige Minuten später hält ein silbermetallic lackierter Chevrolet. Am Steuer sitzt, so sagt später das überlebende Opfer aus, ein „kleiner, freundlicher Mann mit schwarzen Locken“. Doch der freundliche Mann fährt 60 Kilometer weiter zu einem Waldstück vor Crailsheim, bedroht die erschrockenen Mädchen mit einem Messer und fesselt und knebelt sie. Dann fällt er über Lucia* (Name geändert) her, vergewaltigt das 17-jährige Mädchen brutal, schlägt ihm einen Zahn aus und erdrosselt es mit einem Halstuch.

Nachdem er sich an einer Müllkippe bei Enslingen im Kreis Donau-Ries der Leiche entledigt hat, vergewaltigt er sein zweites Opfer, das zuvor schon das grausame Sterben der Freundin mitansehen musste. „Ich habe fest damit gerechnet, dass ich auch umgebracht werde. Er hat es mir so oft angedroht“, berichtet Maria* (Name geändert) später vor Gericht über ihr Martyrium.

Kriminalfall: Ein Mädchen überlebte das Martyrium am Lerchenberg

Franz B. fährt nach den Taten an den Lerchenberg und bringt die 18-Jährige in einen von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengten Bunker. Dort fesselt er das Mädchen so raffiniert, dass es sich bei einer unvorsichtigen Bewegung erdrosselt hätte. Trotz ihrer panischen Angst gelingt es Maria* mithilfe eines Steins, den sie auf dem Weg heimlich mitgenommen hatte, sich zu befreien und nachts barfuß durch das Dickicht nach Hegnenbach durchzuschlagen. Gegen 21.50 Uhr, mehr als sieben Stunden nach Beginn des Dramas, läutet sie am ersten Haus – die Hände sind noch gefesselt, der Knebel nur mühsam vom Mund geschoben. Sie telefoniert sofort mit ihren Eltern in Würzburg: „Mama, ich lebe noch, aber die Lucia* ist tot“, sind ihre ersten Worte.

Noch in derselben Nacht versucht die Polizei, das Gefängnis im Lerchenberg zu finden. Doch erst bei Tagesanbruch stoßen die 60 Beamten, begleitet von Hunden und unterstützt von einem Hubschrauber, auf den Bunker. Aber schon zuvor wird Franz B., ein zehnfacher Stiefvater, festgenommen. Er fuhr als Einziger in der Gegend so ein auffälliges Auto.

In der Augsburger Allgemeinen erscheint der Bericht über den Entführungs- und Mordfall bereits am Montag darauf. Karl Rauch berichtet in der Folge über die Ermittlungen und begleitet später auch den Prozess. An dessen Ende steht für den Angeklagten „Lebenslänglich“ für den Mord sowie Einzelstrafen von je sieben Jahren für die Vergewaltigung und Freiheitsberaubung.

Für den damaligen Gerichtsreporter Rauch zählt der Fall zu einem der grausamsten. Er lässt ihn in die Abgründe eines Menschen blicken. Ein Gefühl wie Antipathie oder Sympathie für Täter oder Opfer darf er dabei jedoch nicht entwickeln. Rauch: „Das darf man nicht an sich ranlassen, sonst erträgt man den Beruf nicht.“ Seine Arbeit glich der eines Pathologen am Seziertisch.

Der Tatort diente dem Täter bereits zuvor als Versteck

In Erinnerung bleiben ihm die Aussagen des Täters aus Villenbach: „Er stellte sich selbst als Opfer dar und glaubte, dass es ihm schicksalhaft passiert sei.“ Im Leben des Täters hatte der gesprengte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg schon einmal eine Rolle gespielt. Er hatte sich dort, nachdem er bei der Bundeswehr davongelaufen war, mehrere Wochen versteckt gehalten.

Die meterdicken Betonbrocken liegen bis heute mitten im Wald von Hegnenbach, 500 Meter vom umzäunten Lerchenberg entfernt. Sie zeugen immer noch von einer „Wahnsinnstat eines Normalen“ – so lautete die letzte Schlagzeile am 5. April 1980.

Ein Jugendfreund des Täters wollte es lange nicht wahrhaben, dass sein Freund diese abscheuliche Tat begangen hat: „Er war manchmal jähzornig, ja, aber Mord und Vergewaltigung hätte ich ihm nie im Leben zugetraut“, erzählte er einmal gegenüber unserer Zeitung am Telefon. Den Prozess und die Berichterstattung habe er damals verfolgt. Nach der Verurteilung sei er einige Male nach Landsberg gefahren, um den Freund im Gefängnis zu besuchen. Über die Taten sei dabei aber nie gesprochen worden. Vor acht Jahren wurde B. freigelassen, der heute 76 Jahre alt ist. Er soll mit einer Freundin in einer Wohngemeinschaft in Augsburg wohnen. Seine zehn Stiefkinder haben schon vor 40 Jahren den Kontakt abgebrochen.