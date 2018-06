19:11 Uhr

Kultur und Genuss am „schönsten Platz von Wertingen“

Unter dem Motto „Zeit für die Insel“ lädt die Stadt dieses Jahr zum zweiten Mal zu drei kostenfreien Events ein. Und dieses Mal gibt es nicht nur Musik.

Von Birgit Alexandra Hassan

„Leben, feiern und Kultur am schönsten Platz von Wertingen“ – mit diesen Worten preist Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle die Veranstaltungen auf der Zusaminsel an. Ob der Platz hinter der ehemaligen Stadtmühle tatsächlich der schönste Flecken der Zusamstadt ist, sei dahingestellt. Ein schönes Ambiente bildet das Gelände inmitten der Stadt in jedem Fall. Und nach dem Erfolg im vergangenen Jahr soll der Platz unter dem Motto „Zeit für die Insel“ weiter belebt werden.

Los geht es am kommenden Sonntag, 24. Juni, mit dem Akkordeonorchester Zusamtal unter der Leitung von Stefanie Saule. Die jeweils sechs Männer und sechs Frauen werden ab 11.30 Uhr auf der Bühne direkt an der Zusam unter freiem Himmel musizieren und Unterhaltungsmusik bieten. Dazu können die Besucher sowohl in dem angrenzenden griechischem Lokal essen und trinken als auch bei den „Freunden der Zusaminsel“ sich etwas zum Essen und Trinken gönnen. Aber auch einfach sitzen, hören und genießen ist erlaubt.

„Die Veranstaltungen dienen der Förderung der Wertinger Kultur“, macht Stadtrat Frieder Brändle deutlich, „und dem Zusammenkommen der Menschen.“ Eingeladen sind demnach alle, die Zeit und Lust haben auf die Insel.

Weiter geht es dann am Sonntag, 22. Juli, mit der Wertinger „Jazztaste Bigband“ unter der Leitung von Tobias Wiedenmann. Sie wird wie das Akkordeonorchester von 11.30 bis circa 14 Uhr spielen – und zwar „Inselmusik für Genießer“. Am Samstag, 25. August, geht es dann weniger musikalisch dafür umso lyrischer und dramatischer weiter. Der Laugnaer ehemalige Gymnasiallehrer Gerhard Schmidt präsentiert ab 21 Uhr Sommerabend-Balladen. Er wird Geschichten erzählen von Mut und Liebe, von Verrat und Mord, von Rettung und Untergang.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Bei Regen gibt es jeweils Ersatztermine. So spielt das Akkordeonorchester ersatzweise am Sonntag, 15. Juli, die Jazztaste Bigband am Sonntag, 29. Juli, und Gerhard Schmidt kommt bei schlechtem Wetter am Sonntag, 1. September, auf die Bühne an der Zusam, gleich neben dem ehemaligen Mühlrad. Die Uhrzeiten bleiben jeweils bestehen.

