12.02.2020

„Kunst tut gut“ – das Motto ist Programm

Dem Motto „Kunst tut gut!“ folgen Lehrer und Schüler an der Musikschule Wertingen. Das war erneut beim Konzert in der Kreisklinik zu hören, mit (vorne von links) Paul Steinhagen und Stefan Gebauer sowie (dahinter von links) Miriam Kraus, Dunja Lettner, Daniela Seiler, Dr. Frieder Brändle, Johannes Lerch, Florian Hirle, Julia Seefried, Paul Sigmund und Hannes Mayershofer.

Musikschule zeigt sich im Krankenhaus. Was Wertingens Kulturreferent so gut gefällt

Bei der Konzertreihe „Kunst tut gut“ genossen die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit den Schülern von Dunja Lettner (Schlagzeug) und Florian Hirle (Gitarre). Die Gitarristen starteten mit einem gefühlvollen „Andantino“ von Joseph Küffner, gespielt von Julia Seefried und Florian Hirle. Die Schlagzeugklasse von Dunja Lettner verzichtete für dieses Konzert ganz auf Trommeln und zeigte, wie vielfältig das Instrumentarium sein kann. Statt Drumset hatten die Schlagzeuger Paul Steinhagen, Stefan Gebauer und Miriam Kraus zwei Cajons, eine Marimba und ihren eigenen Körper als Klangvermittler dabei.

Miriam Kraus und Dunja Lettner präsentierten den „Drachentanz“ auf der Marimba, bei dem nicht viele, aber schnelle Töne mit Rhythmusverschiebungen einen beinah hypnotischen Effekt erzeugten. Beim Titel „Bluerimba“ entlockten gleich drei Spieler der Marimba rockige Töne. Um „Flamenco!“ ertönen zu lassen, benötigten die Schlagzeuger nur ein Holzpodest und ihre drei „Bodys“. Gegroovt wurde nur mit Klatschen, Stampfen und Schnipsen.

Leise Töne dagegen schlug das Gitarrentrio mit Daniela Seiler, Julia Seefried und Florian Hirle bei einer „Gavotte“ von François Campion an. Während Julia Seefried beim Soloarrangement des Eric-Bazilian-Songs „One of us“ ihr Können unter Beweis stellte, begeisterten die beiden „Cowboys“ Paul Sigmund und Hannes Mayershofer an den Gitarren das Publikum derart, dass alle beim Refrain von „Old Mc Donald“ mitsangen. Das Singen beim Gitarrespielen ist auch für Johannes Lerch ein wichtiges Anliegen. Zusammen mit Daniela Seiler und seinem Lehrer Florian Hirle singt und spielt der Zehnjährige mutig und mit sichtbarer Freude.

Nach mitreißender Filmmusik zu den Rockyfilmen „Gonna fly now“ und „Eye of the tiger“ mit Marimba, Cajons und Percussion ließen sich die Künstler zu einer Zugabe überreden und machten eine spontane Jam-Session. Spätestens da war klar, dass die Lehrer der Musikschule Wertingen dem Motto „Kunst tut gut“ stets folgen, dies auch ihren Schülerinnen und Schülern weitergeben und diese Konzertreihe eine große Bereicherung zu vielen bestehenden Kulturangeboten der Stadt Wertingen ist.

Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle bedankte sich bei allen Beteiligten und zeigte sich froh, dass trotz des Digitalisierungswahns noch immer analog musiziert wird. (pm)

Themen folgen