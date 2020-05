vor 55 Min.

LEW im Zusamtal

Sparprämie für Zusamaltheim und weitere Projekte

Mit der „LEW Energiesparprämie“ unterstützen die Lechwerke (LEW) Kommunen aus der Region bei Investitionen in Maßnahmen zur Einsparung von Energie sowie bei der Erstellung von Energiekonzepten. Auch die Kommunen Binswangen, Laugna, Wertingen und Zusamaltheim setzen Energieeffizienzprojekte mit Unterstützung der Energiesparprämie um: Die Gemeinden Binswangen, Laugna und Zusamaltheim werden mit rund 1000 Euro unterstützt. Die Gemeinde Wertingen erhält rund 1500 Euro. Das Geld fließt in allen vier Kommunen in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, heißt es in der Pressemitteilung der Lechwerke weiter.

Mit ihrer Energiesparprämie haben die Lechwerke bislang mehr als 400 Energiesparprojekte in der Region unterstützt. Mit der Förderung wurden Energieeffizienzmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Millionen Euro angeschoben. Die Fördersumme pro Projekt richtet sich nach der Größe der Kommune. „Mit der Energiesparprämie unterstützen wir die Kommunen bei der Umsetzung konkreter Effizienzmaßnahmen. Die Kommunen haben bei der Energieeffizienz eine wichtige Vorbildfunktion.

„Mit den Maßnahmen sparen die Städte und Gemeinden Geld und leisten zugleich aktiven Klimaschutz“, sagt Peter Kraus, Leiter LEW-Kommunalbetreuung. (pm)

