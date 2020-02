24.02.2020

Lachen, bis der Pfarrer kommt

Beim Pfarrfasching in Modelshausen zeigen sich die Ministranten märchenhaft komisch

Viele Akteure sorgten dafür, dass der Pfarrfasching in Modelshausen im Bürgerhaus ein Erfolg wurde. Zu Beginn zogen der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung zur Melodie von „Von den blauen Bergen kommen wir“ und einem von Christine Aumiller selber geschriebenen Text ein. So wurde dem Publikum singend dargestellt, was sich im vergangenen Jahr in der Pfarrei alles so ereignet hat. Auch Familie Cimermann, die Pächterfamilie des Bürgerhauses, wurde lobend erwähnt.

Im Anschluss sorgten die Ministranten dafür, dass kein Auge trocken blieb. Auf etwas eigentümliche Art und Weise spielten sie das Märchen „Aschenputtel“ nach. Die verschiedenen Charaktere, von den Laienspielern bestens dargestellt, sorgten dafür, dass die Besucher vor Begeisterung tobten. Abgelöst wurden die „Minis“ von den „HeiHaU’s“: Heinz Häußler, Hans Aumiller und Ulrich Geh boten das Lied der „Alten Säcke“ sehr überzeugend.

Diakon Jürgen Brummer versuchte im darauffolgenden Fußball-Sketch vergeblich, dafür mit vollem Einsatz und Fangesängen, den absolut ahnungslosen Pater Tomasz in das Thema Fußball einzuweihen, beide mit Fan-Schals und Trikots vom FC Augsburg bekleidet. Für Lacher sorgte Wirt Franz Cimermann, als er demonstrativ seinen 1860er Schal dazulegte. Zwischendurch durfte Bürgermeister Johann Gebele einige Witze zum Besten geben, bevor Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung sehr eindrucksvoll in einem Tanz demonstrierten, was sie wären, würden sie nicht auf dem Pfarrfasching sein. Einen weiteren Höhepunkt lieferten die Black Diamonds mit ihrer fetzigen Tanzshow unter der Leitung von Sonja Prießnitz. Das Geschehen im vergangenen Jahr rund um Gemeinde und Kirche erläuterten die Ratschkatteln Christine Aumiller, Petra Holand, Michaela Schuster und Barbara Wengert, welche die gesammelten Stichpunkte immer wieder auf sehr lustige Art an „Frau und Mann“ bringen. Zwischendurch wurden Volkslieder gesungen, und zum Abschluss trat die „Finndonia“ Finningen mit kleinem Hofstaat, Minishowtanz, Teenie-Tanzband und kleinem Prinzenpaar auf. (fk)