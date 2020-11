02.11.2020

Lagerplatz oder Strecke für Mountainbiker?

Zwei Möglichkeiten sind für eine Fläche in Laugna im Gespräch

Von Brigitte Bunk

Soll die Gemeinde Laugna den Teil eines Grundstücks am Sagfeld zur Verfügung stellen, um dort Baumaterialien zu lagern? Der Antrag darauf lag dem Rat am Mittwochabend vor. Um Humus, Kies und Schotter zu lagern, würden Boxen aus mobilen Betonsteinen errichtet werden. Da das Grundstück im Hochwasserbereich liege, müsste wohl ein Bebauungsplan aufgestellt werden, meinte Bürgermeister Johann Gebele. Auch eine Bodenplatte wäre nötig und ein Bauantrag. „Das wird seine finanziellen Vorstellungen stark überschreiten“, folgerte Gebele, denn bezahlen müsste der Antragsteller, bei einem Grundstück, das ihm nicht einmal gehört.

Andererseits liegt das gemeindliche Grundstück direkt neben dem Gelände, das einmal als Mountainbikestrecke hergerichtet war. Ulrich Reitenberger senior ist als Jäger immer wieder unterwegs am Sagfeld und er dachte sich, diese Strecke könnte wieder auf Vordermann gebracht werden. Er holte sich das Okay des Bürgermeisters und nahm schon lange vor der Anfrage, die am Mittwoch Thema im Rat war, Kontakt mit einer Firma auf, die auf den Bau von Mountainbikestrecken spezialisiert ist.

Das Angebot liegt ihm inzwischen vor. Und auf der Fläche, für die nun der Antrag bezüglich der Lagermöglichkeit vorlag, wäre – zusätzlich zur neu überplanten Strecke für die Größeren auf dem Nachbargrundstück – eine für jüngere Mountainbikefahrer vorgesehen. Reitenberger, der wegen der Vorstellung der Betriebserweiterung von UR Bau anwesend war, schätzt, dass dabei nur geringe Kosten für die Gemeinde anfallen: „Die Maschinenarbeit würde UR Bau spendieren und wenn es der Sportverein betreiben würde, gäbe es Förderungen vom Sportverband.“ Wenn die Fläche anders genutzt würde, müssten die Planungen gleich abgebrochen werden, deshalb bat er darum, die Fläche freizuhalten.

Johannes Schnell fragte, ob überhaupt der Bedarf für die Mountainbikestrecke da sei. Genutzt werde sie seit längerem nicht, denn der Nachwuchs fehlte in der damals gegründeten Abteilung des FC Osterbuch, meinte Bürgermeister Gebele. Durch die von einem Profi geplante Strecke könnten die Mountainbiker wieder aus dem Wald herausgebracht werden und für Jugendliche und Kinder wäre ein neuer Anreiz da, sich im Freien zu bewegen, in einer Zeit, wo wegen Corona wenige Freizeitmöglichkeiten geboten sind, ist Reitenbergers Beweggrund.

Falls es dem Antragsteller nicht möglich sei, das Baumaterial-Lager auf seinem eigenen Grundstück einzurichten, würde die Gemeinde ihm bei der Suche nach einer geeigneten Fläche helfen, war das Fazit, woraufhin der Rat den Antrag ablehnte, der auf der Tagesordnung stand.

