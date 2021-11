Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Aktion an der Kreisklinik Wertingen: Jede Impfung zählt

Pflegedirektorin Susanne Marpoder vom Kreiskrankenhaus holt sich in Wertingen ihre Boosterimpfung ab.

Plus Einen Monat nach der Teilschließung des Impfzentrums haben die mobilen Teams eine zentrale Rolle im Kampf gegen Corona eingenommen. Ein Ortsbesuch in der Kreisklinik in Wertingen, wo sich das Personal impfen lässt.

Über eines freut sich Susanne Marpoder an diesem Vormittag besonders: Unter den etwa 15 Personen, die schon im Gang der Wertinger Kreisklinik anstehen, um sich eine Impfung abzuholen, sind auch frisch Überzeugte. An diesem Vormittag impft Ecolog, der Betreiber des Impfzentrums, im Krankenhaus das Personal.

