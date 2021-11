250 Bäume in Asbach müssen weg

Ab Montag sind Sägen und große Maschinen am Ottilienberg in Asbach im Einsatz. Rund um die Kapelle und entlang des Weges werden insgesamt rund 250 Bäume gefällt, darunter große aber auch einige kleine Exemplare. Unser Bild entstand bei einer Baumfällung in der Region.

Foto: Marcus Merk