Gemeinsame Trauer, aber unterschiedliches Datum

Beim Volkstrauertag in den Laugnaer Gemeinden erinnerte Bürgermeister Johann Gebele (zweiter von rechts) auch an die Notwendigkeit des Gedenkens an sich.

Plus Bürgermeister Johann Gebele erinnert in drei Laugnaer Gemeinden an Krieg, Gewalt und Terror. In Wertingen wird das Entsprechende erst eine Woche später geschehen. Die Gründe dafür.

Von Konrad Friedrich und Benjamin Reif

Der Volkstrauertag ist ein Tag des stillen Gedenkens für alle Opfer von Krieg, Gewalt und Terror. In seinen drei Gemeinden Laugna, Osterbuch und Bocksberg erinnerte Bürgermeister Johann Gebele in den Kirchen am Volkstrauertag daran und legte anschließend an den drei Kriegerehrenmale einen Kranz nieder.

