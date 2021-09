Laugna

01.09.2021

Gläubige aus Laugna zieht es auf den Ottilienberg

Plus Am kommenden Sonntag wird in Asbach wieder das Patrozinium gefeiert. Dieses Jahr ist besonders – es bieten gleich zwei Jubiläen Anlass zur Freude.

Von Brigitte Bunk

Seit zehn Jahren führt die Wallfahrt der heiligen Ottilia die Gläubigen in Asbach wieder auf den Ottilienberg. Zehn Jahre lang wirkt auch Pater Tomasz Wesolowski in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach, zu dem der Laugnaer Ortsteil gehört. Diese beiden Jubiläen nimmt die Kirchenverwaltung Asbach zum Anlass, am kommenden Sonntag, 5. September, den Patroziniums-Festgottesdienst in einer besonderen Weise zu begehen. Seit Ulrich Reitenberger die Kapelle auf dem Ottilienberg gebaut hat, führt der Kirchenzug nicht nur an den Ortsrand, sondern hinauf auf den Ottilienberg. Treffpunkt der Gläubigen ist um 9.30 Uhr in der Schloßbergstraße in Asbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen