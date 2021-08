Lastwagen verliert bei Laugna Kies - mit Folgen

Ein Auto ist bei Laugna durch Kieselsteine beschädigt worden. Die Steine Kies waren von einem Lkw gefallen.

Der Fahrer eines bislang unbekannten Lastwagens hat am Mittwoch Kieselsteine verloren. Er war am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2036 von Laugna in Richtung Bocksberg unterwegs.

Die Windschutzscheibe eines Autos wird beschädigt

Die herabfallenden Kieselsteine beschädigten die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos der Marke Opel Corsa. An der Scheibe des Wagens entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 800 Euro. (pol)

Hinweise nimmt die Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510 entgegen.