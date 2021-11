Laugnaer Kulturkreis hat einen neuen Chef

Plus Reinhard Käsmayr führte 22 Jahre lang den Verein, jetzt übernimmt Gerhard Schmidt. Warum eine Spende für den Verein aus Amerika kommt

Der Laugnaers Kulturkreis wählte bei seiner Versammlung einen neuen Vorstand. 22 Jahre hatte Reinhard Käsmayr den Verein geleitet. Das Amt des Ersten Vorsitzenden wird ab sofort Gerhard Schmidt übernehmen.