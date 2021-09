Laugna

12:00 Uhr

Mehr Jugendelcihe sollen zur Feuerwehr Laugna

Plus Die Ehrenamtlichen konnten durch Corona im vergangenen Jahr nicht so gut üben wie sonst. Mehr Jugendliche sollen beitreten.

Derzeit stehen 52 Aktive in drei Einsatzgruppen zur Verfügung. Darunter befinden sich acht weibliche Einsatzkräfte. Der Jugendbereich umfasst einen Aktiven, sagte Vorsitzender Mathias Schnell am Anfang der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Laugna „Der Großteil unserer elf Einsätze waren Straßenüberschwemmungen, die Hilfeleistung bei Hochwasser sowie bei Verkehrsunfällen“ gab Kommandant Markus Gebele bekannt. „Bedauerlicherweise machte uns Corona die Durchführung von Übungen sehr schwer, so dass nur ein reduzierter Übungsplan umgesetzt werden konnte.“ Die Anwerbung von Jugendlichen werde künftig ein Schwerpunkt sein.

