Unfall bei Schneeglätte: Autofahrer wird bei Laugna verletzt

Der Mann war gegen 6 Uhr mit dem Auto auf der Staatsstraße 2036 zwischen Laugna und Bocksberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Laugna geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern und kam anschließend alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlägt sich

Das Auto überschlug sich einmal und landete in einem angrenzenden Acker. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. (pol)

